Muere Verónica Toussaint: revelan últimos momentos de la presentadora y por qué se alejó de la televisión

Video La dura batalla de Verónica Toussaint contra el cáncer: enfrentó la enfermedad en dos ocasiones

Mariana H., quien colaboró con Verónica Toussaint en el programa 'Qué chulada', compartió detalles sobre los últimos momentos que pasaron juntas.

La presentadora falleció a los 48 años el 16 de mayo después de una lucha de tres años contra el cáncer de mama.

Mariana, también locutora y periodista, expresó su dolor en una entrevista con El Universal tras la partida de Verónica. Ambas tuvieron la oportunidad de conversar días antes de su fallecimiento.

“Me duele hasta el alma, estos últimos días no la pude ver porque estaba en el hospital, en estos días tan complicados su actitud era como siempre increíble, con humor, bulleando, echando desm*dre como era su naturaleza”, dijo.

Cuando le preguntaron sobre la duración de su hospitalización, la locutora contestó: “No sé cuánto tiempo estuvó allí, y si lo supiera, no lo diría”.

Verónica Toussaint nunca perdió su buen humor

Verónica Toussaint mantuvo una actitud inquebrantable frente a la enfermedad que le diagnosticaron en 2021 hasta sus últimos momentos.

“Lo que más recuerdo de ella es que hasta en los últimos días que hablé con ella, que fue hace dos días, estaba echando desmadre, volando muy alto y dejando como muy claro que ella estaba bien, que pasara lo que pasara ella iba a estar muy bien”, mencionó.

Mariana H destacó el legado que el trabajo de su compañera deja en el mundo del entretenimiento y aclaró que la ausencia de Verónica Toussaint en su programa durante los últimos meses no se debió a la enfermedad.

“El legado que deja en el entretenimiento es que era una señora que sabía cómo manejar el humor, tenía todas las tablas del mundo; dejó de ir a ‘¡Qué chulada!’ unos tres meses, pero no tenía que ver con esto (su enfermedad), ella quería hacer otros proyectos”, explicó.

La presentadora evocó la conexión que surgió entre ellas desde el primer momento en que se conocieron, desvelando que compartían una especie de comunicación secreta que solo ambas comprendían.

“Nos entendíamos con una mirada o con una respiración, eso te lo pueden comprobar todas las conductoras y los miembros del staff, nada más con voltearnos a ver, con una respiración sabíamos lo que estábamos pensando, llegó a ser una comunicación súper intensa y que nos daba risa de lo que decíamos, sin decir una sola palabra, con una mirada, era suficiente”, compartió.

¿Qué pensaba Verónica Toussaint sobre su muerte?

En 2023, Verónica Toussaint habló en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ del duro camino que había recorrido con la enfermedad, confesando lo doloroso que fue la batalla.