Muere famosa presentadora y deja a su hijo de 14 años: no quiso quitarse los senos

Video Adamari López recuerda cómo fue tatuarse el pezón en medio de su lucha contra el cáncer de mama

Ananda Lewis, reconocida presentadora de televisión y ex VJ de MTV, murió a los 52 años luego de una prolongada batalla contra el cáncer de mama.

La noticia fue confirmada por su hermana, Lakshmi Lewis, a través de una emotiva publicación en redes sociales.

PUBLICIDAD

"Ella es libre y está en los brazos celestiales", escribió junto a una fotografía en blanco y negro de Ananda, acompañada de emojis de corazones rotos.

Ananda Lewis se convirtió en una figura emblemática de la televisión juvenil en los años 90, destacando como conductora de programas como Total Request Live y Hot Zone en MTV.

"A través de sus presentaciones y entrevistas, Ananda contribuyó a la formación de una generación de fanáticos de la música", expresó el canal MTV en un comunicado.

Su carisma y estilo la llevaron a ser considerada una voz influyente de la generación del hip hop, incluso siendo nombrada como "la reina de la generación del Hip Hop" por The New York Times.

En 2001, Lewis lanzó su propio programa, The Ananda Lewis Show, consolidando su lugar en la televisión estadounidense.

Hermana de Ananda Lewis confirma la muerte de la famosa presentadora de MTV. Imagen Lakshmi Lewis/Facebook

Ananda Lewis y su lucha contra el cáncer

En 2020, reveló públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa III.

En diversas entrevistas, compartió que evitó hacerse mamografías por temor a la radiación, lo que retrasó su diagnóstico.

A pesar de las recomendaciones médicas, Ananda optó por no someterse a una doble mastectomía, eligiendo un enfoque más natural para enfrentar la enfermedad.

En 2024, anunció que el cáncer había avanzado a etapa IV. En un ensayo publicado en la revista Essence, enfatizó la importancia de la prevención y alentó a las mujeres a escuchar a sus cuerpos.