Actor de María la del Barrio se viste de luto tras ser diagnosticado con cáncer de mama
El actor empleó sus redes sociales para aclarar la “desinformación” que ha surgido en cuanto al fallecimiento de su hermano, quien también había sido diagnosticado con cáncer.
Héctor Soberón reveló que se encuentra de luto por la muerte de su hermano Alejandro Soberón, quien estaba lidiando con una dura batalla contra el cáncer de estómago.
El actor empleó sus redes sociales para aclarar la “desinformación” que había surgido ante el fallecimiento de su hermano, ya que trascendió que él había perdido la vida.
“Domingo de resurrección. ¡El chiste se cuenta solo! Agradezco a todas las personas y amigos que se preocuparon por mi salud, yo me encuentro bien afortunadamente”, escribió tajante el 20 de abril.
“La prensa a veces con tal de vender, no investigan como deberían de hacerlo e inventan muchas historias. Mi hermano sí falleció, pero se llamaba Alejandro, no Guillermo como lo nombraron”, insistió.
Sin revelar detalles sobre el fallecimiento de su hermano Alejandro, el actor de María la del Barrio y Mi Pequeña Traviesa lamentó que algunos medios lucraran “con el dolor ajeno”.
“Por lo tanto no todo lo que leas significa que es verdad”, sentenció.
Los rumores sobre el fallecimiento de su hermano Alejandro surgieron el 12 de abril, luego de que el intérprete de 60 años compartiera en Instagram una sentida reflexión.
“Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado; tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir”, expresó en una imagen.
Héctor Soberón y su hermano lucharon contra el cáncer
El 3 de abril, Héctor Soberón contó a la prensa que tanto él como su hermano habían sido diagnosticados con cáncer. A diferencia de la salud de su hermano, la suya era buena, ya que su tumor había sido detectado a tiempo.
“Afortunadamente no (me operaron), fue solamente con medicina y ya (…) No pasó a mayores, se detectó a tiempo. Medicina y rápido", dijo, asegurando que su tumor en el pecho le había sido diagnosticado hace 8 meses.
“Hay que crear conciencia porque dicen que al hombre no le da, no, sí le da y le da también cáncer de mama", insistió el intérprete de 'Vladimir de la Vega' en 'María la del Barrio' (telenovela que puedes ver en ViX).
Aunque Héctor Soberón salió avante de la enfermedad, aquella ocasión reveló que su hermano Alejandro se enfrentaba a una dura batalla contra el cáncer de estómago.
"Mi hermano pensábamos que estaba sano y de la noche a la mañana pues ahorita ya hay metástasis, estamos todos ahí ayudando a ver qué onda", dijo.