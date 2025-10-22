Famosa actriz de telenovelas informa que le diagnosticaron metástasis: "Mis imágenes no salieron limpias"

Natalia Salas, recordada por su papel de Andrea en la exitosa serie peruana 'Al Fondo Hay Sitio', compartió con sus seguidores que el cáncer que venció en 2023 ha regresado.

El 19 de octubre, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la actriz compartió en Instagram una emotiva publicación en en la que cuenta que la enfermedad ahora se encuentra en una de sus vértebras.

"El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace tres años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras", escribió la actriz de la telenovela 'Eres Mi Bien'.

Natalia Salas enfrenta duro tratamiento contra el cáncer

La protagonista de 'Papá en Cuarentena' explicó que en un lapso de tres semanas le practicaron una biopsia, radiocirugía, tratamiento antihormonal y programación para una cirugía en donde le retirarán los ovarios y trompas de falopio.

Natalia se sinceró sobre los achaques que el tratamiento le ha provocado, pues ha "tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es peligroso". Explicó que no puede bailar y que "la nueva medicación es una bomba", por lo cual se siente con "cansancio fuerte y sueño".

Natalia Salas compartió el 19 de octubre de 2025 que le diagnosticaron metástasis. Imagen Natalia Salas/Instagram

Reconoció que se "asustó mucho" con el diagnóstico porque con el cáncer de mama se sometió a una mastectomía, pero en este caso no pueden retirarle la vértebra. Sin embargo, tiene una actitud positiva.

"Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre. Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo. Gracias a Dios tengo seguro. Gracias a Dios tengo la familia y amigas que tengo".

Finalmente, exhortó al público a hacerse estudios constantes y a no normalizar el dolor.

La lucha de Natalia Salas contra el cáncer

En septiembre de 2022, Natalia informó que padecía cáncer de mama. El diagnóstico la llevó a someterse a una mastectomía y a un tratamiento de quimioterapia.

Siete meses después, el 5 de abril de 2023, celebró que estaba limpia de la enfermedad. Sin embargo, en octubre de 2025, Salas reveló que el cáncer regresó como metástasis en una vértebra.