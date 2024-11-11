Muere la actriz cubana Inima Fuentes a los 34 años: piden ayuda para gastos de su funeral

Video La dura batalla de Verónica Toussaint contra el cáncer: enfrentó la enfermedad en dos ocasiones

Inima Fuentes, reconocida artista cubana, murió a los 34 años tras años de luchar contra el cáncer de mama metastásico.

De acuerdo con People en español, la actriz falleció en Sevilla, España, donde radicaba con su pareja, el actor Yasmani Guerrero.

Ante la lamentable noticia, el gremio CubaActores expresó sus condolencias mediante un mensaje en sus redes sociales.

“Su inmenso talento y carisma la convirtieron en una figura querida y admirada por sus colegas y amantes del buen arte. Enviamos nuestro abrazo a su esposo, familiares y amigos”, indicaron.

Solicitan apoyo para el funeral de Inima Fuentes

Luego del deceso de Inima Fuentes, en la página HopeFundMe se lanzó una solicitud para ayudar con los pagos necesarios para darle el último adiós.

Limara Meneses, Judith González y Alegnis Castillo, quienes mantenían una amistad cercana con la cantante, son las responsables de la publicación.

“Hoy, nos dirigimos a nuestros amigos de la escuela, aquellos que formaron parte de su vida en el arte y en lo personal, para pedir su colaboración en cubrir los gastos de su funeral y los trámites necesarios para su esposo y nuestro colega y amigo Yasmani Guerrero”, escribieron.

“Agradecemos profundamente cualquier apoyo que podamos brindar en este momento tan difícil”, concluyeron su misiva.

Por su parte, este 11 de noviembre, Guerrero utilizó sus historias de Instagram para pronunciarse sobre lo que está viviendo.

“¡Estoy infinitamente agradecido a todos los que con mucho amor han donado! En medio de este momento no tengo cabeza ni para pensar”, anotó encima de una imagen que muestra el sitio web con la iniciativa.

Yasmani Guerrero, esposo de Inima Fuentes, agradeció por el apoyo que ha recibido. Imagen Yasmani Guerrero/Inima Fuentes/Instagram

Hasta el momento, él no ha revelado si planea repatriar a Fuentes a su natal Cienfuegos, en Cuba, o dónde será sepultada.

¿Quién era Inima Fuentes?

Inima Fuentes estudió en la Universidad de las Artes y en la Escuela de Cine de Barcelona. Además, realizó una maestría en Artes del espectáculo vivo.

Su carrera incluyó actuaciones en varios grupos teatrales y el cine, así como una destacada labor como docente en el Instituto Superior de Arte.

El último proyecto en el que participó fue el cortometraje ‘Marrón’, estrenado en septiembre, que explora la experiencia de personas con enfermedades oncológicas.