Actriz de ‘X-Men: Apocalypse’ pierde la matriz tras casi un año de extirpar sus senos por cáncer

La actriz Olivia Munn, famosa por aparecer en películas como ‘X-Men: Apocalypse’, reveló que se sometió recientemente a una histerectomía radical como parte de su lucha contra el cáncer de mama.

Fue el pasado mes de marzo cuando ella hizo público que la enfermedad le fue diagnosticada, para su gran sorpresa, en abril de 2023.

Para erradicar el padecimiento, a la estrella le fueron extirpados los dos senos: “Fue mucho más difícil de lo que esperaba”, confesó al respecto a People.

A Olivia Munn le quitaron la matriz por esta razón

Olivia Munn platicó con la edición estadounidense de la revista Vogue acerca de la batalla que ha enfrentado desde que descubrieron que tenía cáncer de mama luminal B, un "cáncer agresivo de rápido movimiento".

Además de quitarle todo el tejido de los senos, explicó, sus doctores determinaron que debía empezar una terapia de supresión hormonal.

Con dicha medida, los ovarios de Munn dejarían de producir estrógenos, los cuales ‘alimentan’ el cáncer de mama luminal B, y su cuerpo entraría en la menopausia, reduciendo así el riesgo futuro.

Sin embargo, con ese tratamiento la actriz perdió toda su energía y se la pasaba en cama: “Era un agotamiento debilitante y de otro nivel”.

A Olivia eso no le gustaba, pues su hijo, Malcolm, se daba cuenta. Entonces, preguntó a los expertos si había alguna alternativa a los medicamentos, lo que la llevó a entrar otra vez en el quirófano el mes pasado.

“Ahora me sometieron a una ooforectomía y a una histerectomía. Me sacaron el útero, las trompas de Falopio y los ovarios”, confesó.

Ella no llegó a esta elección a la ligera, ya que significaría que no podría tener hijos naturalmente más adelante, pero era lo más recomendable.

“Fue una gran decisión que tomar, pero fue la mejor para mí porque necesitaba estar presente para mi familia”, argumentó.

“Hubo amigos que intentaron animarme diciéndome: ‘Malcolm no se va a acordar de esto. No te preocupes’”, recordó.

“Pero yo no dejaba de pensar para mis adentros: ‘Va a recordar esto, que me he perdido todas estas cosas’. Es su infancia, pero es mi maternidad, y no quiero perderme ninguna de estas partes si no es necesario”, indicó.

Olivia Munn cayó en pánico tras la operación

Olivia Munn admitió que los días posteriores al procedimiento fueron dolorosos y que también resultó impactada emocionalmente.

“Tuve un verdadero momento de pánico. Un verdadero colapso. Porque es tan extraño cuando llevas toda la vida con este cuerpo, has tenido la menstruación durante tanto tiempo, sientes cuando estás ovulando, y de repente desaparece”, dijo.