Muere famosa presentadora a los 49 años: revelan posible causa de su fallecimiento

Ana Velia Guzmán, famosa presentadora de Televisa Tijuana, murió a los 49 años la mañana de este lunes 30 de septiembre.

La noticia fue dada a conocer por la televisora mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook.

“Una mujer con vocación y apasionada por la noticia. Descanse en paz nuestra querida Ana Velia Guzmán”, escribieron en el ‘post’.

Televisa Tijuana anunció la muerte de la presentadora Ana Velia Guzmán. Imagen Televisa Tijuana Oficial/Facebook

¿De qué murió Ana Velia Guzmán?

De acuerdo con Las Estrellas, todo parece indicar que Ana Velia Guzmán perdió la vida tras una larga batalla contra el cáncer de mama.

Fue en 2021 cuando la periodista reveló públicamente que había sido diagnosticada con dicha enfermedad, por lo que comenzó un tratamiento.

A inicios del pasado agosto, el diario Zeta informó que la comunicadora requería urgentemente donadores de sangre pues atravesaba una crisis de salud.

Ella se encontraba internada en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tijuana después de presentar una baja en las plaquetas sanguíneas luego de una quimioterapia.

El medio afirmó que, al entrevistarla, Guzmán se dijo optimista en que saldría adelante y que mejorarían sus niveles de hemoglobina y plaquetas.

“La sonrisa es la llave que abre el corazón”, expresó la también académica del Colegio de Comunicólogos de Baja California.

A Ana Velia le sobreviven su esposo, Alberto Barajas, y su hijo, Dany, quienes hasta el momento no se han pronunciado públicamente sobre lo sucedido.

¿Quién era Ana Velia Guzmán?

Ana Velia Guzmán comenzó su carrera como conductora y reportera del Canal 12, de Televisa Tijuana, en 1999, reporta Expreso Campeche.

Posteriormente, estuvo al frente del programa ‘Hechos Baja California’, entre 2010 y 2018, y demostró su interés por los temas sociales.

Actualmente laboraba como corresponsal de France 24 e igualmente tenía una emisión que transmitía por medio de YouTube, ‘Diálogos con Ana Velia Guzmán’.