Héctor Soberón

Galán de la telenovela 'María la del Barrio' fue diagnosticado con cáncer de mama

El actor Héctor Soberón reveló que hace 8 meses le detectaron un tumor en el pecho que resultó cáncer de mama.

Por:Ashbya Meré
Video Alexio 'La Bruja' contó cómo le regresó el cáncer de mama y por qué ya no recibió quimioterapias

Héctor Soberón, quien fue un cotizado galán en las telenovelas mexicanas de la década de 1990, reveló que hace unos meses le diagnosticaron cáncer de mama y compartió cómo fue el proceso para sobrellevar la enfermedad.

Héctor Soberón superó el cáncer de mama

El actor mexicano, de 60 años, explicó que fue gracias a un 'checkup' que le descubrieron un tumor en el pecho hace 8 meses.

Soberón no necesitó cirugía para combatir el cáncer, pues fue detectado a tiempo, incluso, tampoco padeció dolores.

"Afortunadamente no (me operaron), fue solamente con medicina y ya (…) No pasó a mayores, se detectó a tiempo. Medicina y rápido", contó a la prensa el 3 de abril en un evento en la Ciudad de México, reportó TVNotas.

El actor que interpretó el personaje de Vladimir de la Vega en 'María la del Barrio', telenovela que puedes ver en ViX, exhortó a hombres y mujeres a que practiquen la autoexploración porque la enfermedad "no excluye a nadie", y aseguró que ser diagnosticado con cáncer "no es sentencia de muerte" si es detectado a tiempo.

"Hay que crear conciencia porque dicen que al hombre no le da, no, sí le da y le da también cáncer de mama".

Héctor Soberón interpretó a Vladimir de la Vega en 'María la del Barrio' (1995).
Héctor Soberón interpretó a Vladimir de la Vega en 'María la del Barrio' (1995).
Imagen Televisa

Miembro de su familia lucha contra el cáncer

Héctor Soberón también confesó que su hermano está lidiando una dura batalla al haber sido diagnosticado con cáncer de estómago.

"Mi hermano pensábamos que estaba sano y de la noche a la mañana pues ahorita ya hay metástasis, estamos todos ahí ayudando a ver qué onda".

El actor de 'Muchachitas' que también puedes disfrutar en ViX, deberá hacerse revisiones cada 6 meses y aseguró que no le teme a la muerte.

"Algo que tenemos seguro en esta vida es la muerte, o sea, venimos a aprender, a trascender y eso es la enseñanza que te queda. Yo hoy por hoy estoy seguro que el día de mañana si yo dejara de existir en mi epitafio van a poner 'Fui feliz'", finalizó.

