Muere famosa presentadora de TV a los 34 años: fue diagnosticada con cáncer

Daniella Calatrava, famosa presentadora de televisión, murió a los 34 años, tras luchar contra el cáncer de mama durante ocho años.

La noticia fue confirmada por la madre de la conductora, la señora Miryam Ballesteros Bolaños, sus redes sociales.

“Gracias Padre celestial por haberme tenido la confianza de prestármela para tenerla como hija en esta tierra y ser un pedacito de cielo que hacía brillar mi casa”, escribió.

Por su parte, en la cuenta de Facebook de Televisa del Golfo, a la que ella perteneció, se lanzó un mensaje para despedirla.

“Tu energía y buena vibra siempre estará con nosotros. Descanse en paz Daniella Calatrava. Nos unimos a la pena que embarga a su familia”, anotaron.

Daniella Calatrava formó parte de Televisa del Golfo. Imagen Daniella Calatrava/Instagram

Daniella Calatrava fue diagnosticada con cáncer

En 2016, Daniella Calatrava fue diagnosticada con cáncer de mama, tenía 27 años. Se especula que ella habría perdido la batalla contra dicha enfermedad, según Las Estrellas.

Hasta el momento, sus seres queridos no han revelado la causa de su deceso ni cuál era su estado de salud en los últimos meses.

Tiempo atrás, ella se pronunció en repetidas ocasiones de su padecimiento. El Heraldo de México expone que, durante su proceso de aceptación, confesó que jamás imaginó que tendría esta afección.

“El 7 de noviembre de 2016 es una fecha que no olvidaré, ese día fue mi cirugía y un mes después inicié mis quimioterapias, terminé mi tratamiento”, contó a El Sol de Tampico en octubre de 2018.

“Hasta ahorita, gracias a Dios, todo está muy bien. Continúo con medicamento y próximamente me harán un último estudio, no me doy por vencida”, agregó.

A raíz de su compleja situación, Daniella expresó que deseaba disfrutar la vida: “Aprovechar a mi familia, mi sobrino”.

“Después de esta vivencia aprendes a valorar a quienes están a tu alrededor, a quienes se acercan con amor, buena vibra y muchas bendiciones”, mencionó.

¿Quién era Daniella Calatrava?

Daniella Calatrava estudió Gastronomía y Negocios Internacionales, carrera que cursó en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Sin embargo, incursionó en los medios de comunicación, por lo que su carrera se consolidó en la zona sur de Tamaulipas.