Muertes de famosos

Muere famosa presentadora de TV a los 34 años: fue diagnosticada con cáncer

La madre de la conductora Daniella Calatrava dio a conocer la noticia de su fallecimiento. En 2016, ella comenzó una batalla contra el cáncer de mama.


Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video La dura batalla de Verónica Toussaint contra el cáncer: enfrentó la enfermedad en dos ocasiones

Daniella Calatrava, famosa presentadora de televisión, murió a los 34 años, tras luchar contra el cáncer de mama durante ocho años.

La noticia fue confirmada por la madre de la conductora, la señora Miryam Ballesteros Bolaños, sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“Gracias Padre celestial por haberme tenido la confianza de prestármela para tenerla como hija en esta tierra y ser un pedacito de cielo que hacía brillar mi casa”, escribió.

Por su parte, en la cuenta de Facebook de Televisa del Golfo, a la que ella perteneció, se lanzó un mensaje para despedirla.

“Tu energía y buena vibra siempre estará con nosotros. Descanse en paz Daniella Calatrava. Nos unimos a la pena que embarga a su familia”, anotaron.

Daniella Calatrava formó parte de Televisa del Golfo.
Daniella Calatrava formó parte de Televisa del Golfo.
Imagen Daniella Calatrava/Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral
2 mins

Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral

Univision Famosos
Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar
0:57

Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar
2 mins

Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía
0:56

Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso
2 mins

Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen
1:00

Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen

Univision Famosos
Muere inesperadamente actor de Vecinos: sale a la luz su último mensaje
1 mins

Muere inesperadamente actor de Vecinos: sale a la luz su último mensaje

Univision Famosos
Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”
1:00

Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”

Univision Famosos
Le quitan la vida a estilista de Ángela Aguilar y Kenia Os: lo que se sabe
1:00

Le quitan la vida a estilista de Ángela Aguilar y Kenia Os: lo que se sabe

Univision Famosos
Angie Miller detenida tras muerte de su amigo B-King: es investigada por posible participación en el crimen
0:56

Angie Miller detenida tras muerte de su amigo B-King: es investigada por posible participación en el crimen

Univision Famosos

Daniella Calatrava fue diagnosticada con cáncer

En 2016, Daniella Calatrava fue diagnosticada con cáncer de mama, tenía 27 años. Se especula que ella habría perdido la batalla contra dicha enfermedad, según Las Estrellas.

Hasta el momento, sus seres queridos no han revelado la causa de su deceso ni cuál era su estado de salud en los últimos meses.

Tiempo atrás, ella se pronunció en repetidas ocasiones de su padecimiento. El Heraldo de México expone que, durante su proceso de aceptación, confesó que jamás imaginó que tendría esta afección.

“El 7 de noviembre de 2016 es una fecha que no olvidaré, ese día fue mi cirugía y un mes después inicié mis quimioterapias, terminé mi tratamiento”, contó a El Sol de Tampico en octubre de 2018.

“Hasta ahorita, gracias a Dios, todo está muy bien. Continúo con medicamento y próximamente me harán un último estudio, no me doy por vencida”, agregó.

A raíz de su compleja situación, Daniella expresó que deseaba disfrutar la vida: “Aprovechar a mi familia, mi sobrino”.

“Después de esta vivencia aprendes a valorar a quienes están a tu alrededor, a quienes se acercan con amor, buena vibra y muchas bendiciones”, mencionó.

PUBLICIDAD

¿Quién era Daniella Calatrava?

Daniella Calatrava estudió Gastronomía y Negocios Internacionales, carrera que cursó en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Sin embargo, incursionó en los medios de comunicación, por lo que su carrera se consolidó en la zona sur de Tamaulipas.

Una de las emisiones más populares en la que participó fue ‘Ya le va’, en Televisa del Golfo. Además, trabajó en la radio y como modelo.

Relacionados:
Muertes de famososCáncer de mama

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD