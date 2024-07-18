Muertes de famosos

Encuentran el cuerpo de la estrella de ‘Top Chef’ que murió ahogada tras sufrir un accidente

La chef Naomi Pomeroy falleció la noche del sábado 13 de julio en el río Willamette. Los rescatistas no lograron sacar su cadáver debido a las fuertes corrientes, por lo que estuvieron buscándolos durante estos días.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Acusan a Antonia, de ‘Los Chicaneros’, de fingir muerte de su bebé y se defiende

El cadáver de Naomi Pomeroy, juez recurrente del programa ‘Top Chef’, fue localizado casi cuatro días después de que muriera ahogada en el río Willamette, en Hyke Park, Oregón.

La Oficina del Sheriff del Condado de Benton dio a conocer que los restos de la chef fueron hallados alrededor de las 10 de la mañana del miércoles 17 de julio.

PUBLICIDAD

“Las personas que navegaban en canoa por el arroyo vieron un cuerpo y llamaron al 911”, se explicó en un comunicado, de acuerdo con Page Six.

Los rescatistas marinos llegaron rápidamente al lugar y hallaron a la también empresaria en una “sección poco profunda de lecho rocoso cerca del medio del torrente con aproximadamente dos pies de agua”.

“Los agentes liberaron a Naomi y la llevaron a una funeraria, y notificaron a la familia sobre la recuperación”, se puntualizó.

La chef Naomi Pomeroy murió ahogada.
La chef Naomi Pomeroy murió ahogada.
Imagen Getty Images

Más sobre Muertes de famosos

Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento
1 mins

Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento

Univision Famosos
Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro
1:00

Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro

Univision Famosos
Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años
1 mins

Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años

Univision Famosos
Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York
2 mins

Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York

Univision Famosos
Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe
1:00

Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe

Univision Famosos
Asesinan a actor tras intentar frenar una pelea: había salido a pasear a su perro
2 mins

Asesinan a actor tras intentar frenar una pelea: había salido a pasear a su perro

Univision Famosos
Brad Pitt está de luto por la muerte de su madre a los 84 años: su familia rompe el silencio
2 mins

Brad Pitt está de luto por la muerte de su madre a los 84 años: su familia rompe el silencio

Univision Famosos
Muere actriz de ‘The Walking Dead’ a los 33 años tras meses luchando contra un “raro” cáncer
3 mins

Muere actriz de ‘The Walking Dead’ a los 33 años tras meses luchando contra un “raro” cáncer

Univision Famosos
Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento
1:00

Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Muere famoso actor y cantante a los 20 años: habría atentado contra su vida
2 mins

Muere famoso actor y cantante a los 20 años: habría atentado contra su vida

Univision Famosos

Naomi Pomeroy falleció luego de un incidente

Previamente, las autoridades informaron que la tarde del sábado 13 de julio, Naomi Pomeroy estaba practicando tubing en el río Willamette con su esposo, Kyle Linden, y un amigo de ambos.

De repente, los flotadores en los que ellos viajaban “se enredaron en un obstáculo expuesto”, por lo que cayeron.

Linden especificó en entrevista con The Times que chocaron contra una rama de un árbol que estaba parcialmente sumergida.

Mientras que los dos hombres lograron llegar a la orilla, “Naomi fue arrastrada bajo el agua”, expuso la policía, debido a que estaba amarrada a una tabla de surf de remo.

Según The New York Times, los salvavidas sí ubicaron a la estrella de televisión debajo del afluente, pero las fuertes corrientes les impidieron sacarlo.

Posteriormente, ellos empezaron a buscarla “en la zona utilizando todas las herramientas disponibles, incluidos el sonar, las cámaras submarinas y drones”.

Sus intentos fracasaron debido a “la gran cantidad de escombros” y cuando la noche cayó, suspendieron las labores, que reanudaron a la mañana siguiente.

PUBLICIDAD

Marido de Naomi Pomeroy lamenta su deceso

En su conversación con The New York Times, Kyle Linden se pronunció acerca de la defunción de Naomi Pomeroy, con quien compartió por 12 años.

“Ella estaba bastante avanzada en su comprensión de este viaje tan interesante en el que nos encontramos”, mencionó.

“En los últimos seis meses tuvo más paz que nunca. Dijo que había hecho todo lo que se le había encomendado hacer aquí”, agregó.

Además de su pareja, a la artista culinaria le sobreviven su hija August, de 23 años, y sus padres, Toby Gene y Karen Walz.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridadesPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD