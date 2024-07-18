Encuentran el cuerpo de la estrella de ‘Top Chef’ que murió ahogada tras sufrir un accidente

Video Acusan a Antonia, de ‘Los Chicaneros’, de fingir muerte de su bebé y se defiende

El cadáver de Naomi Pomeroy, juez recurrente del programa ‘Top Chef’, fue localizado casi cuatro días después de que muriera ahogada en el río Willamette, en Hyke Park, Oregón.

La Oficina del Sheriff del Condado de Benton dio a conocer que los restos de la chef fueron hallados alrededor de las 10 de la mañana del miércoles 17 de julio.

“Las personas que navegaban en canoa por el arroyo vieron un cuerpo y llamaron al 911”, se explicó en un comunicado, de acuerdo con Page Six.

Los rescatistas marinos llegaron rápidamente al lugar y hallaron a la también empresaria en una “sección poco profunda de lecho rocoso cerca del medio del torrente con aproximadamente dos pies de agua”.

“Los agentes liberaron a Naomi y la llevaron a una funeraria, y notificaron a la familia sobre la recuperación”, se puntualizó.

La chef Naomi Pomeroy murió ahogada. Imagen Getty Images

Naomi Pomeroy falleció luego de un incidente

Previamente, las autoridades informaron que la tarde del sábado 13 de julio, Naomi Pomeroy estaba practicando tubing en el río Willamette con su esposo, Kyle Linden, y un amigo de ambos.

De repente, los flotadores en los que ellos viajaban “se enredaron en un obstáculo expuesto”, por lo que cayeron.

Linden especificó en entrevista con The Times que chocaron contra una rama de un árbol que estaba parcialmente sumergida.

Mientras que los dos hombres lograron llegar a la orilla, “Naomi fue arrastrada bajo el agua”, expuso la policía, debido a que estaba amarrada a una tabla de surf de remo.

Según The New York Times, los salvavidas sí ubicaron a la estrella de televisión debajo del afluente, pero las fuertes corrientes les impidieron sacarlo.

Posteriormente, ellos empezaron a buscarla “en la zona utilizando todas las herramientas disponibles, incluidos el sonar, las cámaras submarinas y drones”.

Sus intentos fracasaron debido a “la gran cantidad de escombros” y cuando la noche cayó, suspendieron las labores, que reanudaron a la mañana siguiente.

Marido de Naomi Pomeroy lamenta su deceso

En su conversación con The New York Times, Kyle Linden se pronunció acerca de la defunción de Naomi Pomeroy, con quien compartió por 12 años.

“Ella estaba bastante avanzada en su comprensión de este viaje tan interesante en el que nos encontramos”, mencionó.

“En los últimos seis meses tuvo más paz que nunca. Dijo que había hecho todo lo que se le había encomendado hacer aquí”, agregó.