Muere ahogada estrella de televisión tras sufrir accidente en un río: aún buscan su cuerpo

Naomi Pomeroy, estrella de ‘Top Chef Masters’, murió la tarde del sábado 13 de julio tras estar involucrada en un accidente acuático.

De acuerdo con Page Six, la investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Benton detalló que la chef de 49 años estaba ese día practicando tubing en el río Williamette, al oeste de Oregón.

De repente, explican, los flotadores en los que ella, su esposo, Kyle Linden, y un amigo viajaban “se enredaron en un obstáculo expuesto”, por lo que los tres cayeron.

“Naomi fue arrastrada bajo el agua y no pudo liberarse debido a la correa de la tabla del remo (que estaba sujeta a ella)”, apuntó la policía.

El departamento de bomberos local logró rescatar a Linden y su acompañante, y los puso a salvo en la orilla, pero no lograron salvar a Pomeroy, por lo que ella falleció ahogada.

La chef y estrella de 'Top Chef', Naomi Pomeroy, murió a los 49 años. Imagen Getty Images

Buscan el cuerpo de Naomi Pomeroy

Según The New York Times, los rescatistas pudieron localizar el cuerpo de Naomi Pomeroy debajo del agua; sin embargo, las fuertes corrientes les impidieron recuperarlo.

Posteriormente, los agentes empezaron a buscarla “en la zona utilizando todas las herramientas disponibles, incluidos el sonar, las cámaras submarinas y drones”.

“Pero no pudieron encontrar ningún indicio de Naomi en el área debido a la gran cantidad de escombros en el agua”, indicaron las autoridades.

Las labores de exploración se suspendieron por la noche, cuando la luz disminuyó y los quipos de buceo ya no consiguieron avanzar.

No obstante, los esfuerzos por recuperar los restos de la chef continúan hasta la fecha y la misión se reevalúa diariamente.

“Estoy dedicada a localizar a Naomi para llevarla a casa con su familia y sus seres queridos”, dijo el sheriff Van Arsdall este martes.

¿Quién era Naomi Pomeroy?

Naomi Pomeroy fue, reporta NBC News, pionera en la escena gastronómica de Portland. Aprendió a cocinar por sí sola antes de saltar a la fama con su restaurante de influencia francesa, Beast.

En 2014, gracias a su comida, ella ganó el prestigioso premio James Beard. Antes de eso, fue seleccionada como ‘Mejor chef revelación’ de la revista Food & Wine en 2009.

Ganó popularidad cuando compitió en ‘Iron Chef’ en 2010 y ‘Top Chef Masters’ al año siguiente. También fue juez recurrente en ‘Top Chef’.