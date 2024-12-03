Muertes de famosos

Sandra Reyes ya "se quería ir": padecía fuertes “dolores” antes de morir

Aura Helena Prada, íntima de la difunta estrella, relató cómo fueron los últimos días de vida. De acuerdo con reportes, la intérprete fue diagnosticada con cáncer de mama.

Luego de la muerte de Sandra Reyes, conocida por su papel de la ‘doctora Paula’ en la saga de Pedro El Escamoso, una de sus amigas más cercanas compartió cómo fueron sus últimos momentos.

Se trata de la también actriz Aura Helena Prada, quien afianzó su amistad con la difunta artista mientras grababan la primera parte de la famosa telenovela.

Reyes falleció el domingo 1 de diciembre, a causa del cáncer de mama con el que luchaba desde hace más de un año. Tenía 49 años.

Sandra Reyes se descubrió una “masa”

En entrevista con Revista Vea, de El Espectador, Aura Helena Prada reveló cómo es que a Sandra Reyes le fue detectada el padecimiento.

“Lo del cáncer lo supe en septiembre de 2023. Ella me mostró la masa que tenía, pues la palpé y en octubre, ella empezó a hacerse todos los exámenes y le hicieron su diagnóstico”, recordó.

La estrella colombiana aclaró que, contrario a lo que había trascendido, Reyes ya “estaba enferma cuando hizo” Pedro El Escamoso: Más Escamoso que Nunca.

A decir de Prada, su amiga “hizo todo un proceso de aceptación de su enfermedad”, por lo que estaba lista para el desenlace.

“Se fue tranquila, se fue en paz, se fue queriendo ir, o sea, estaba lista para irse, había hecho todo lo que ella consideraba que tenía que hacer”, externó.

Si bien el deceso de la intérprete resultó una sorpresa para el público, Aura afirma que sus seres queridos y allegados sabían que pasaría.

“Esperábamos, pedíamos que fuera pronto por su situación y por los dolores que estaba padeciendo y porque ella ya había expresado que estaba lista y que se quería ir y que aceptaba ese proceso”, relató.

“Entonces, digamos que para los más cercanos no fue inesperado, era una cosa que realmente estábamos pidiendo”, agregó.

Sandra Reyes “estuvo consciente de todo”

Aura Helena Prada comentó que, en sus últimos días, Sandra Reyes tenía consciencia de lo que estaba sucediendo.

PUBLICIDAD

“Ella estuvo consciente hasta el último momento, tenía clarísimo todo lo que estaba pasando y, a pesar de que puede ser muy duro en apariencia, creo que fue un gran regalo que le dio la vida y se lo merecía”, mencionó.

“Morir con conciencia y tener tiempo para reflexionar, para despedirse de sus amados y para decirnos a todos lo que quería decirnos y para escuchar pues de sus más cercanos también, todo el amor que le teníamos”, sumó.

Acerca de su reunión final, ella recordó: “No, no tenía miedo de partir. Yo me vi con ella el sábado en la noche. Estuve con ella hasta las 10:00 p.m.”.

“Ese fue el último día que hablamos y por eso puedo decirte que estaba en paz y estaba pues como muy en la aceptación de la idea de irse y con ganas de irse porque era difícil para ella vivir tantos dolores”, expuso.

Prada se negó a aclarar si es verdad que Reyes no quiso someterse a tratamiento de quimioterapia luego de saberse mal: “No me corresponde hablar de eso”.

