Sandra Reyes pensó "hasta el último momento" que podía mejorar: esto habría jugado en contra

Video Hijo de Sandra Reyes se despide de ella tras su sorpresiva muerte: este es el mensaje que le dedicó

Sandra Reyes, actriz aclamada por su participación en la saga de Pedro El Escamoso, falleció a los 49 años tras una batalla contra el cáncer de mama.

De acuerdo con Aura Helena Prada, una de las mejores amigas de la difunta intérprete, esta supo de su padecimiento el año pasado.

PUBLICIDAD

“Lo del cáncer lo supe en septiembre de 2023. Ella me mostró la masa que tenía, pues la palpé y, en octubre, ella empezó a hacerse todos los exámenes y le hicieron su diagnóstico”, relató a la revista Vea.

La también artista se negó a confirmar o desmentir que, como informó Noticias Caracol citando al “círculo cercano”, Sandra “no se sometió a un tratamiento de quimioterapias”.

Según el diario, dicha decisión estaría relacionada “con un cambio de vida que aplicó desde hace unos años”, cuando “optó por un estilo que, en sus palabras, definía como ‘más natural’ y ‘hippie’”.

“No me corresponde hablar de eso”, se excusó Prada, quien tuvo la oportunidad de pasar momentos con la estrella durante sus últimos días de vida.

Sandra Reyes “pensó” que se curaría, pero dos factores lo habrían dificultado

Al respecto del tema, Luis Felipe Salamanca, co-creador de Pedro El Escamoso: Más Escamoso que Nunca, reveló a la citada publicación que ella tenía esperanza de salvarse.

“Ella creía en una cantidad de cosas y de remedios naturales y todo, entonces ella pensó que se podía curar con eso”, aseguró.

El guionista especificó que la actriz conoció “de su enfermedad unos meses antes de grabar” la segunda parte de la afamada telenovela.

“Me enteré hace como cuatro o cinco meses, me contó una persona que estaba malísima, me dijo: ‘está enferma’. Yo dije: ‘¿Por Dios, cómo es posible?’”, informó.

Luis Felipe puntualizó que luego de descubrir lo que ocurría le escribió a Reyes, por lo que siguieron en contacto.

“Recuerdo que cuando hablamos de su enfermedad, me dijo: ‘Tranquilo Salamanca, que esta vez el final lo escribo yo, voy a estar bien’”, indicó.

PUBLICIDAD

Aunque Reyes pensó que podía vencer la enfermedad, según su compañero, su enfermedad no se atendió a tiempo y "se descuidó muchísimo".

“Yo creo que ella hasta el último momento pensó que se podía mejorar de alguna manera, pero el cáncer estaba demasiado avanzado, ya se descuidó muchísimo. Si eso lo hubieran cogido a tiempo, estaría hoy viva”, sentenció.

Sandra Reyes padecía “dolores” antes de morir

En su charla con el medio, Aura Helena Prada dio a conocer que Sandra Reyes estaba sufriendo malestares antes de su deceso.

“Estaba en paz y estaba pues como muy en la aceptación de la idea de irse y con ganar de irse porque era difícil para ella vivir con tantos dolores”, expuso.

Además, desveló que la artista “no tenía miedo de partir”, que “tenía clarísimo todo lo que estaba pasando” y que “se fue tranquila”.