Francisca y Clarissa Molina lamentan muerte de 'Killadamente': reaccionan a su repentina partida

Tras confirmarse el sorpresivo fallecimiento de la dominicana Carol Acosta 'Killadamente', dos de sus compatriotas, Francisca y Clarissa Molina, reaccionan con "tristeza" luego de la desgracia.

Video Hermana de 'Killadamente' reaparece devastada y habla sobre la repentina muerte de la 'influencer'

Francisca y Clarissa Molina, compatriotas de Carol Acosta 'Killadamente', se unieron a la ola de reacciones y condolencias que se han suscitado en redes sociales tras confirmarse la repentina muerte de la famosa 'influencer'.

La noticia se dio a conocer este 4 de enero a través de un mensaje de Kathyan, hermana de la creadora de contenido.

La familiar no detalló de manera inmediata la causa de muerte de 'Killadamente'. Versiones extraoficiales indican que habría muerto mientras supuestamente cenaba y alegadamente se habría atragantado.

Carol Acosta 'Killadamente' era famosa en redes sociales por compartir contenidos referentes al amor propio.
Imagen Carol Acosta 'Killadamente'/Instagram

Reaccionan a muerte de ‘Killadamente’

El deceso de la dominicana ha conmocionado a distintas celebridades como Francisca, quien convivió con ella cuando la 'influencer' visitó el foro de Despierta América en 2017.

"¡Qué triste noticia! Descanse en paz", escribió la presentadora del matutino de Univision junto con una foto de la ocasión en que la joven acudió a 'La Casita Más Feliz de la Televisión Hispana'.

Así reaccionó Francisca en Instagram a la noticia de la repentina muerte de Carol Acosta 'Killadamente'.
Imagen Francisca/Instagram y Carol Acosta 'Killadamente'/Instagram


Mientras tanto, Clarissa Molina, también de República Dominicana, reaccionó en Instagram ante la noticia del fallecimiento.

" Qué tristeza. Dios la tenga en su gloria", escribió la presentadora de El Gordo y La Flaca.

Este fue el mensaje que compartió Clarissa Molina en Instagram tras enterarse de la muerte de 'Killadamente'.
Imagen EL Gordo y La Flaca/Instagram y Carol Acosta 'Killadamente'/Instagram

La causa de muerte de ‘Killadamente’

La 'influencer' habría fallecido a raíz de una aparente emergencia médica que sufrió, según un relato en audio difundido en Instagram donde se escucha la aparente voz de Kathyan, hermana de la celebridad de las redes sociales.

"Mi mamá me llamó ayer y yo estaba con Víctor viendo 'tele' y ella me dijo que mi hermana estaba muy mala en el hospital y que fuera", se le escucha decir.

No está claro cómo ocurrieron los hechos en los que 'Killadamente' perdió la vida. En la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca se compartió la imagen de un escrito desde el perfil de una usuaria que se hace llamar @iamsharny, identificada por medios dominicanos como "prima" de la fallecida.

Según este relato compartido desde la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca, 'Killadamente' murió supuestamente mientras "estaba cenando".
Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram


"Lo único que sé es que estaba cenando normal y se empezó a ahogar y se quedó sin aire", se lee, "le dio un ataque, no sé si tenía algo la comida o si se había tomado algo antes de comer. La llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla".

En Instagram, Despierta América también detalló que la madre de dos hijos "murió mientras cenaba".

Recuerda cómo fue la visita de 'Killadamente' a Despierta América en 2017:

