Muertes de famosos

Muere Carol Acosta 'Killadamente' a los 27 años: 'influencer' habría estado cenando cuando falleció

Conmoción ha causado la noticia de la repentina muerte de la dominicana Carol Acosta 'Killadamente'. El fallecimiento de la famosa 'influencer' habría sucedido mientras supuestamente estaba cenando.

Mira también: Hermana de 'Killadamente' da detalles sobre la repentina muerte de la 'influencer'

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Hermana de 'Killadamente' reaparece devastada y habla sobre la repentina muerte de la 'influencer'

El mundo de las redes sociales y el entretenimiento están de luto luego de reportarse la muerte de la querida 'influencer' dominicana Carol Acosta, mejor conocida como 'Killadamente'.

La noticia fue confirmada este sábado 4 de enero en Instagram por su hermana Kathyan, quien a través de esa red social también ha compartido una petición subida a la plataforma GoFundMe solicitando ayuda para los gastos funerarios.

PUBLICIDAD

"Te amo hermana y siempre te amaré. Le doy gracias a Dios por darme a una hermana como tú con tu gran corazón. Descansa en paz, hermana mía”, escribió respecto al repentino fallecimiento de la creadora de contenido.

Kathyan, hermana de 'Killadamente', dio a conocer así la muerte de la famosa 'influencer'.
Kathyan, hermana de 'Killadamente', dio a conocer así la muerte de la famosa 'influencer'.
Imagen Kathyan Acosta/Instagram y Carol Acosta/Instagram

¿De qué murió ‘Killadamente’?

Aunque la causa oficial del deceso no fue dada a conocer de manera inmediata, de manera extraoficial se ha revelado que la joven 'influencer' habría sufrido alguna emergencia médica.

Más sobre Muertes de famosos

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo
2 mins

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo
0:55

Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

Univision Famosos
Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos
Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse
2 mins

Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir
2 mins

¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

Univision Famosos
Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte
1:02

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Univision Famosos

Versiones apuntan a que supuestamente estaba cenando cuando aparentemente se atragantó.

A través de la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca se compartió la imagen de un escrito desde el perfil de una usuaria que se hace llamar @iamsharny, y que ha sido identificada por medios dominicanos como la "prima" de la fallecida. Ahí se relató lo que supuestamente sucedió.

"Estamos esperando los resultados de su autopsia para llegar a una mejor conclusión. Lo único que sé es que estaba cenando normal y se empezó a ahogar y se quedó sin aire", se lee.

Según este relato compartido desde la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca, 'Killadamente' murió supuestamente mientras "estaba cenando".
Según este relato compartido desde la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca, 'Killadamente' murió supuestamente mientras "estaba cenando".
Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram


" Le dio un ataque, no sé si tenía algo la comida o si se había tomado algo antes de comer. La llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla", se culmina.

La versión de que "murió mientras cenaba" también fue difundida en Instagram por Despierta América.

¿Quién era ‘Killadamente’?


El Gordo y La Flaca resaltó en Instagram que "la 'influencer' se destacó en plataformas digitales por sus mensajes de autoaceptación y amor propio, ganándose el cariño de miles de seguidores".

PUBLICIDAD

Su popularidad la llevó a tener colaboraciones con marcas como FashionNova y Shein.

La popularidad de 'Killadamente' la hizo colaborar con reconocidas marcas de ropa.
La popularidad de 'Killadamente' la hizo colaborar con reconocidas marcas de ropa.
Imagen Carol Acosta 'Killadamente'/Instagram


Según una reseña de People en Español, Carol Acosta había confesado anteriormente que "durante su niñez y posterior adolescencia fue víctima de acoso y burlas por su sobrepeso, llevándola a situaciones difíciles e inestables en lo personal".

De acuerdo con algunos medios, 'Killadamente' era madre de dos hijos.

Recuerda cómo fue la visita de 'Killadamente' a Despierta América en 2017:

Relacionados:
Muertes de famososCarol Acosta 'Killadamente'InfluencerRedes SocialesFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD