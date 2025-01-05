Muere Carol Acosta 'Killadamente' a los 27 años: 'influencer' habría estado cenando cuando falleció

Video Hermana de 'Killadamente' reaparece devastada y habla sobre la repentina muerte de la 'influencer'

El mundo de las redes sociales y el entretenimiento están de luto luego de reportarse la muerte de la querida 'influencer' dominicana Carol Acosta, mejor conocida como 'Killadamente'.

La noticia fue confirmada este sábado 4 de enero en Instagram por su hermana Kathyan, quien a través de esa red social también ha compartido una petición subida a la plataforma GoFundMe solicitando ayuda para los gastos funerarios.

"Te amo hermana y siempre te amaré. Le doy gracias a Dios por darme a una hermana como tú con tu gran corazón. Descansa en paz, hermana mía”, escribió respecto al repentino fallecimiento de la creadora de contenido.

Kathyan, hermana de 'Killadamente', dio a conocer así la muerte de la famosa 'influencer'. Imagen Kathyan Acosta/Instagram y Carol Acosta/Instagram

¿De qué murió ‘Killadamente’?

Aunque la causa oficial del deceso no fue dada a conocer de manera inmediata, de manera extraoficial se ha revelado que la joven 'influencer' habría sufrido alguna emergencia médica.

Versiones apuntan a que supuestamente estaba cenando cuando aparentemente se atragantó.

A través de la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca se compartió la imagen de un escrito desde el perfil de una usuaria que se hace llamar @iamsharny, y que ha sido identificada por medios dominicanos como la "prima" de la fallecida. Ahí se relató lo que supuestamente sucedió.

"Estamos esperando los resultados de su autopsia para llegar a una mejor conclusión. Lo único que sé es que estaba cenando normal y se empezó a ahogar y se quedó sin aire", se lee.

Según este relato compartido desde la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca, 'Killadamente' murió supuestamente mientras "estaba cenando". Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram



" Le dio un ataque, no sé si tenía algo la comida o si se había tomado algo antes de comer. La llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla", se culmina.

La versión de que "murió mientras cenaba" también fue difundida en Instagram por Despierta América.

¿Quién era ‘Killadamente’?



El Gordo y La Flaca resaltó en Instagram que "la 'influencer' se destacó en plataformas digitales por sus mensajes de autoaceptación y amor propio, ganándose el cariño de miles de seguidores".

Su popularidad la llevó a tener colaboraciones con marcas como FashionNova y Shein.

La popularidad de 'Killadamente' la hizo colaborar con reconocidas marcas de ropa. Imagen Carol Acosta 'Killadamente'/Instagram



Según una reseña de People en Español, Carol Acosta había confesado anteriormente que "durante su niñez y posterior adolescencia fue víctima de acoso y burlas por su sobrepeso, llevándola a situaciones difíciles e inestables en lo personal".

De acuerdo con algunos medios, 'Killadamente' era madre de dos hijos.