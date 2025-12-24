Muertes de famosos Viuda del actor de ‘It: chapter two’ revela emotiva actualización sobre sus hijos tras su trágica muerte Jamie McPhee, esposa del intérprete, compartió un mensaje en el que habló de sus pequeños, Jack y Violet. Ella dio esta actualización a días de que su marido falleciera.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos para quitarse la vida, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.



Jamie McPhee, esposa del difunto actor James Ransone, ofreció una de las primeras actualizaciones sobre cómo ella y sus dos hijos están afrontando la vida tras la trágica muerte del artista.

Ella utilizó su cuenta de Instagram para compartir una publicación con fotografías de sus pequeños, Jack (6 años) y Violet (4), acompañadas de un relato sobre momentos cotidianos recientes.

“Hoy llevé a nuestros hijos, con mi ángel Kristen, al centro comercial Glendale. Querían helado después del parque. Violet eligió una mochila rosa. Jack me hizo comprar y luego armar cosas en la tienda de Lego”, contó.

Aunque la familia pasó el rato en “aparente normalidad”, McPhee recalcó que continúan atravesando su dolor.

“Más tarde se lo conté a una amiga, y me dijo: ‘Te hace darte cuenta de que nunca sabes realmente por lo que está pasando la gente’. Y es verdad”, explicó.

“Porque por muchos momentos nos veíamos… felices. Normales. Riendo. Sonriendo. ¿Cómo? No porque no estemos de duelo. Sí lo estamos. Pero tengo dos hijos hermosos e increíbles que me obligan *a diario* a ver todo el amor y toda la luz que todavía existe dentro de esto”, agregó.

Jamie McPhee compartió un mensaje sobre sus hijos con el difunto actor James Ransone. Imagen Jamie McPhee/Instagram

Viuda de James Ransone habla de lo que ha pasado tras la muerte del actor

Continuando con su misiva, Jamie McPhee dio a conocer que el deceso de James Ransone ha unido a la gente que conocían.

“PJ, la muestra de cariño hacia ti es realmente más de lo que jamás hubieras imaginado. Pero más allá de eso, esta [devastadora] pérdida también les ha dado a muchos un regalo increíble. Me han contado innumerables historias”, anotó.

“Y probablemente haya cien mil más que aún no he escuchado, de personas volviéndose a conectar. De amistades que sanan después de años de silencio. De verdades que por fin se dicen. De viejos dolores que salen a la luz y, de alguna manera… se suavizan. A veces, casi al instante. Sé que esto es real porque yo misma lo he vivido en estos últimos días”, externó.

Ella narró que el intérprete le platicó, en los meses previos a su fallecimiento, acerca de sus “remordimientos: cada error, cada metida de pata, cada cosa hiriente que creías haber escrito o dicho”.

“Rompiste a llorar y dijiste: ‘Cariño, ¿sabes qué es lo más jodido de todo?’ En realidad quiero a todo el mundo’. Pues, cariño, resulta que, a pesar de todo, todo el mundo también te quiere a ti”, concluyó.