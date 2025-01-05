Muertes de famosos

Hermana de 'Killadamente' da detalles sobre la repentina muerte de la 'influencer': esto le pasó

Sin poder contener las lágrimas, Kathyan, la hermana de Carol Acosta 'Killadamente', agradece las condolencias y narra cómo ella y familia se enteraron del sorpresivo fallecimiento de la 'influencer' de 27 años.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Hermana de 'Killadamente' reaparece devastada y habla sobre la repentina muerte de la 'influencer'

Kathyan, la hermana de Carol Acosta 'Killadamente', dio a conocer algunos detalles sobre la sorpresiva muerte de la 'influencer' de 27 años.

Ella confirmó el deceso este sábado 4 de enero en Instagram sin dar a conocer de manera inmediata la causa del fallecimiento.

PUBLICIDAD

Versiones extraoficiales señalan que la joven habría estado supuestamente cenando cuando presuntamente se atragantó.

Carol Acosta 'Killadamente' era famosa en redes sociales por sus contenidos sobre el amor propio.
Carol Acosta 'Killadamente' era famosa en redes sociales por sus contenidos sobre el amor propio.
Imagen Carol Acosta 'Killadamente'/Instagram

¿Qué le pasó a ‘Killadamente?

En Instagram, Kathyan Acosta compartió un audio enviado a alguien más a través de WhatsApp en el que aparentemente ella es la que habla y narra envuelta en llanto cómo fue que se enteraron sobre la muerte de la famosa creadora de contenido.

"Mi mamá me llamó ayer y yo estaba con Víctor viendo 'tele' y ella me dijo que mi hermana estaba muy mala en el hospital y que fuera", se le escucha decir con dificultad ante el impacto de la noticia.

Más sobre Muertes de famosos

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo
2 mins

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo
0:55

Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

Univision Famosos
Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos
Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse
2 mins

Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir
2 mins

¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

Univision Famosos
Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte
1:02

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Univision Famosos

"Cuando entramos (al hospital) nos hicieron esperar y nos llevaron con (sic) cuarto donde estaban dos tías mías, mi prima y el esposo de mi tía, nos hicieron sentarnos y nos dijeron que se murió mi hermana", continuó llorando.

La hermana de 'Killadamente' apareció llorando y compartió un audio donde se narra cómo ella y su familia se habrían enterado de la repentina muerte de la 'influencer'.
La hermana de 'Killadamente' apareció llorando y compartió un audio donde se narra cómo ella y su familia se habrían enterado de la repentina muerte de la 'influencer'.
Imagen Kathyan Acosta/Instagram


"Nos llevaron a otro cuarto donde estaba el cuerpo de mi hermana [...] todavía ellos no saben específicamente cómo ella se murió", dijo y en ese instante termina la parte del audio que compartió.

Antes, en un video que colgó en su perfil, agradeció las condolencias que ella y su familia estaban recibiendo.

"Les quiero dar muchas gracias por estar ahí y por su apoyo", mencionó con lágrimas en los ojos.

" Gracias por apoyar a mi hermana también cuando mi hermana estaba con vida", destacó.

Lo que se sabe sobre la muerte de ‘Killadamente’

En la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca se compartió la imagen de un escrito desde el perfil de una usuaria que se hace llamar @iamsharny, que ha sido identificada por medios dominicanos como la "prima" de 'Killadamente'.

PUBLICIDAD

En ese texto se da a conocer lo que alegadamente le habría ocurrido a la 'influencer': "Lo único que sé es que estaba cenando normal y se empezó a ahogar y se quedó sin aire", se lee.

Según este relato compartido desde la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca, 'Killadamente' murió supuestamente mientras "estaba cenando".
Según este relato compartido desde la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca, 'Killadamente' murió supuestamente mientras "estaba cenando".
Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram


" Le dio un ataque, no sé si tenía algo la comida o si se había tomado algo antes de comer. La llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla", se culmina.

La versión de que "murió mientras cenaba" también fue informada por Despierta América a través de Instagram. Univision 41 Nueva York detalló que la creadora de contenido radicaba en esa ciudad.

Carol Acosta se hizo famosa por sus contenidos acerca del amor propio luego de haber confesado que sufrió acoso por su sobrepeso.

Su fama llegó a un punto en que llegó a colaborar con marcas como FashionNova y Shein. Era madre de dos hijos.

Recuerda cómo fue la visita de 'Killadamente' a Despierta América en 2017:

Relacionados:
Muertes de famososCarol Acosta 'Killadamente'InfluencerRedes SocialesFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD