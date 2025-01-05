Hermana de 'Killadamente' da detalles sobre la repentina muerte de la 'influencer': esto le pasó
Sin poder contener las lágrimas, Kathyan, la hermana de Carol Acosta 'Killadamente', agradece las condolencias y narra cómo ella y familia se enteraron del sorpresivo fallecimiento de la 'influencer' de 27 años.
Kathyan, la hermana de Carol Acosta 'Killadamente', dio a conocer algunos detalles sobre la sorpresiva muerte de la 'influencer' de 27 años.
Ella confirmó el deceso este sábado 4 de enero en Instagram sin dar a conocer de manera inmediata la causa del fallecimiento.
Versiones extraoficiales señalan que la joven habría estado supuestamente cenando cuando presuntamente se atragantó.
¿Qué le pasó a ‘Killadamente?
En Instagram, Kathyan Acosta compartió un audio enviado a alguien más a través de WhatsApp en el que aparentemente ella es la que habla y narra envuelta en llanto cómo fue que se enteraron sobre la muerte de la famosa creadora de contenido.
"Mi mamá me llamó ayer y yo estaba con Víctor viendo 'tele' y ella me dijo que mi hermana estaba muy mala en el hospital y que fuera", se le escucha decir con dificultad ante el impacto de la noticia.
"Cuando entramos (al hospital) nos hicieron esperar y nos llevaron con (sic) cuarto donde estaban dos tías mías, mi prima y el esposo de mi tía, nos hicieron sentarnos y nos dijeron que se murió mi hermana", continuó llorando.
"Nos llevaron a otro cuarto donde estaba el cuerpo de mi hermana [...] todavía ellos no saben específicamente cómo ella se murió", dijo y en ese instante termina la parte del audio que compartió.
Antes, en un video que colgó en su perfil, agradeció las condolencias que ella y su familia estaban recibiendo.
"Les quiero dar muchas gracias por estar ahí y por su apoyo", mencionó con lágrimas en los ojos.
" Gracias por apoyar a mi hermana también cuando mi hermana estaba con vida", destacó.
Lo que se sabe sobre la muerte de ‘Killadamente’
En la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca se compartió la imagen de un escrito desde el perfil de una usuaria que se hace llamar @iamsharny, que ha sido identificada por medios dominicanos como la "prima" de 'Killadamente'.
En ese texto se da a conocer lo que alegadamente le habría ocurrido a la 'influencer': "Lo único que sé es que estaba cenando normal y se empezó a ahogar y se quedó sin aire", se lee.
" Le dio un ataque, no sé si tenía algo la comida o si se había tomado algo antes de comer. La llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla", se culmina.
La versión de que "murió mientras cenaba" también fue informada por Despierta América a través de Instagram. Univision 41 Nueva York detalló que la creadora de contenido radicaba en esa ciudad.
Carol Acosta se hizo famosa por sus contenidos acerca del amor propio luego de haber confesado que sufrió acoso por su sobrepeso.
Su fama llegó a un punto en que llegó a colaborar con marcas como FashionNova y Shein. Era madre de dos hijos.
Recuerda cómo fue la visita de 'Killadamente' a Despierta América en 2017: