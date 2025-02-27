Novio de Michelle Trachtenberg rompe el silencio: “con lágrimas” habla de su muerte

Video Michelle Trachtenberg, de ‘Gossip girl’, enfrentó antes de morir a quienes decían que "parecía enferma"

Jay Cohen, novio de Michelle Trachtenberg, se pronunció a horas de que la famosa actriz muriera a los 39 años la mañana de este 26 de febrero.

De acuerdo con Daily Mail, la tarde del mismo miércoles, él se encontraba en la casa de la familia de la estrella de series como ‘Gossip Girl’, en Sherman Oaks, Los Ángeles.

Uno de los reporteros del medio acudió a la residencia y, detallan, fue el agente de talentos quien “con lágrimas en los ojos y en medio del dolor”, abrió la puerta.

Novio de Michelle Trachtenberg rompe el silencio tras la muerte de la actriz

Según el medio, el productor de 63 años le dijo a su colaborador que los parientes de la difunta celebridad de televisión y cine “no harán comentarios sobre la tragedia”.

Además, señalan, agregó que la hermana y la mamá de Michelle no estaban en la propiedad, en la que él está registrado como habitante desde 2021.

En redes sociales, Cohen aún no comparte algún mensaje con respecto a su pérdida, a diferencia de excompañeros de Trachtenberg, como James Marsters, quien trabajó con ella en ‘Buffy, la cazavampiros’.

Antes de su fallecimiento, el pasado 14 de febrero, la artista publicó en Instagram una dedicatoria para Jay, con una fotografía en la que aparecen juntos.

“Feliz Día de San Valentín al hombre que se queda quieto el tiempo suficiente para que yo le pinte la cara”, escribió en la descripción.

Michelle Trachtenberg dedicó un mensaje a Jay Cohen en San Valentín. Imagen Michelle Trachtenberg/Instagram

People retoma que Michelle y Cohen fueron vinculados por primera vez en 2020, aunque es probable que se conocieran desde antes.

Ella hizo oficial su relación en la plataforma digital en febrero de 2023, subiendo una imagen de ambos sonriendo en el marco de la ya mencionada celebración del amor.

Aunque mantenían su romance en privado, él realizó un par de ‘post’ a lo largo de estos años en los que evidenció su felicidad al lado de la intérprete.

Jay Cohen, novio de Michelle Trachtenberg, evidenció su relación. Imagen Jay Cohen/Instagram

¿Qué le sucedió a Michelle Trachtenberg?

El Departamento de Policía de Nueva York dio a conocer que elementos respondieron a una llamada al 911 acudiendo al complejo de apartamentos One Columbus Place, alrededor de las 8:00 a.m.

“Al llegar, los oficiales observaron a una mujer de 39 años inconsciente y sin responder. Los servicios médicos de urgencia acudieron al lugar y declararon que la víctima había fallecido”, indicó.

New York Post especificó que la protagonista de ‘Sueños sobre hielo’ fue localizada primero por su mamá, Lana, al interior de su departamento.

ABC News, por su parte, reveló que “fuentes policiales” expusieron que ella presuntamente perdió la vida por causas naturales y puede haber sufrido complicaciones luego de un trasplante de hígado.

Este jueves, People reporta que un “informante” les compartió que, “el año anterior”, Michelle Trachtenberg estaba “muy deprimida emocionalmente” y lidiando con “problemas de salud”.

“Les expresó a sus amigos que estaba pasando por un momento difícil. Se encontraba muy, muy enferma”, aseguró el ‘insider’.