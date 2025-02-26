Michelle Trachtenberg publicó una última ‘selfie’ días antes de su inesperada muerte: así lucía

Video Muere otro actor de ‘Fast & Furious’: ya son 4 que han partido

Michelle Trachtenberg, famosa por sus papeles en series como ‘Gossip Girl’ y ‘Buffy, The Vampire Slayer’, murió este miércoles 26 de febrero.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó a People que agentes respondieron a una llamada al 911, en el complejo de apartamentos One Columbus Place, alrededor de las 08:00 a.m.

“Al llegar, los oficiales observaron a una mujer de 39 años inconsciente y sin responder. Los servicios médicos de urgencia acudieron al lugar y declararon que la víctima había fallecido”, indicó la dependencia.

Michelle Trachtenberg murió a los 39 años. Imagen Getty Images

Aunque la investigación sigue en curso, “no se sospecha que se haya cometido algún delito”. New York Post detalló que la actriz fue encontrada en primer lugar por su mamá.

Por su parte, ABC News dio a conocer que “fuentes policiales” puntualizaron que ella presuntamente perdió la vida por causas naturales y puede haber sufrido complicaciones luego de un trasplante de hígado.

La Oficina del Médico Forense realizará una autopsia para determinar la causa exacta del deceso de la artista, quien supuestamente luchó con problemas de alcoholismo.

Michelle Trachtenberg compartió una ‘selfie’ antes de su muerte

El pasado 12 de febrero, Michelle Trachtenberg subió a su cuenta de Instagram una ‘selfie’, que ahora se ha convertido en la última pública.

En la fotografía, ella luce su cabello al natural y un maquillaje que resalta sus ojos color verde gracias a las sombras oscuras.

“Eye of the Tiger”, escribió para acompañar la instantánea, en la que se le puede ver usando un suéter azul, una cadena con dos dijes y lentes de sol sobre la cabeza.

Michelle Trachtenberg publicó su última 'selfie' el pasado 12 de febrero. Imagen Michelle Trachtenberg/Instagram

De acuerdo con TMZ, informantes les dijeron que la estrella de cine y televisión “salió con amigos el jueves de la semana pasada por la noche”, presuntamente al restaurante italiano Sartiano’s, en ‘La Gran Manzana’.

Aparentemente, el procedimiento médico mediante el que le reemplazaron un órgano no sería reciente, pero alegadamente ocurrió “en el último año”.

Familia de Michelle Trachtenberg rompe el silencio

En medio de la conmoción por la inesperada partida de Michelle Trachtenberg, sus seres queridos emitieron una petición.

“La familia solicita privacidad por su pérdida. No hay más detalles por el momento”, dijo un representante de la protagonista de ‘Sueños sobre hielo’ a CNN en un comunicado.

Tras saberse la lamentable noticia, celebridades que trabajaron con ella, como Ed Westwick, James Marsters y Rosie O’Donnell, expresaron sus condolencias.

Melissa Joan Hart, por ejemplo, afirmó en un ‘post’ de la red social tener “el corazón roto” y calificó a su compañera en ‘Clarissa explains it all’ como “muy talentosa” y “dulce”.