Michelle Trachtenberg muere: elenco de ‘Buffy, la cazavampiros’ despide a la actriz

Este miércoles 26 de febrero, el mundo del espectáculo se pintó de luto con la muerte de la actriz Michelle Trachtenberg, famosa por interpretar a ‘Dawn Summer’ en la serie ‘Buffy, la cazavampiros’.

A través de redes sociales, algunos de sus compañeros de la icónica serie le dedicaron emotivas palabras de despedida a la intérprete de 39 años.

Uno de los primeros famosos en lamentar el fallecimiento de la actriz fue el actor James Marsters, quien en su cuenta de Instagram escribió: “Mi corazón está muy triste hoy. Hemos perdido un alma hermosa. Michelle era tremendamente inteligente, tremendamente divertida y una persona muy talentosa. Murió demasiado joven y deja atrás a decenas de personas que la conocieron y la amaron”.

James Marsters despidió así a su excompañera, Michelle Trachtenberg. Imagen James Marsters / Instagram



“Mi corazón está con su familia, que son buenas personas y están sufriendo la pérdida más grande que nadie podría soportar. Espero que todos puedan darles espacio para sanar en este momento tan difícil. Buena suerte, Michelle. Te extrañamos”, agregó juto a una fotografía de la actriz.

Alyson Hannigan también se pronunció sobre la muerte de su excompañera en la serie. La actriz describió a Trachtenberg como una persona de “energía amorosa”.

“Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Michelle. Ella aportó una energía amorosa al set de Buffy. Mis pensamientos están con la familia y los amigos de Michelle”, señaló.

Alyson Hannigan reaccionó a la muerte de Michelle. Imagen Alyson Hannigan / Instagram



Emma Caulfield, quien también compartió créditos con Michelle en ‘Buffy, la cazavampiros’, la recordó con una fotografía.

“Lamento mucho que tu luz brillante haya muerto tan joven. Nuestra familia ‘Buffy’ perdió a una hermanita hoy... Descansa en paz, querida Mish Mish. Fuiste amada”.

Emma Caulfield lamentó la inesperada partida de Michelle Trachtenberg. Imagen Emma Caulfield / Instagram

Elenco de 'Gossip Girl' y 'Sueños sobre Hielo' reaccionan a la muerte de la actriz

Además del elenco de ‘Buffy, la cazavampiros’, Ed Westwick, quien fuera parte del elenco de ‘Gossip Girl’, le dedicó emotivas palabras a la intérprete de la malvada ‘Georgina Sparks’ en sus redes sociales.

“Es tan triste enterarme del fallecimiento de Michelle Trachtenberg. Envío oraciones”, escribió el actor en una publicación de Instagram que acompañó de una fotografía de su excompañera.

Así reaccionó Ed Westwick a la muerte de su excompañera de Gossip Girl. Imagen Ed Westwick / Instagram



A estas condolencias también se sumó la actriz Kim Cattrall, quien trabajó con Michelle Trachtenber en la película ‘Sueños sobre Hielo’.

“Descansa en paz dulce Michelle”, anotó.

Kim Cattrall recordó su trabajo junto a Michelle Trachtenberg en la película 'Sueños sobre Hielo'. Imagen Kim Cattrall / Instagram

Lo que se sabe de la muerte de Michelle Trachtenberg

El fallecimiento de la actriz Michelle Trachtenberg fue confirmado por fuentes policiales a ABC News y el diario New York Post este miércoles 26 de febrero.

Según reportes de las autoridades, el cuerpo de la actriz fue encontrado sin signos vitales por su madre pasadas las 8 de la mañana. Una llamada de emergencia al 911 habría alertado a las autoridades.

Michelle Trachtenberg habría muerto por causas naturales y aparentes complicaciones de un trasplante de hígado, según reportes de Daily Mail. Sin embargo, la oficina del médico forense habría dado a conocer que se le realizaría una autopsia al cuerpo de la intérprete para esclarecer la causa exacta de su deceso.

‘Gossip Girl’, ‘Buffy, la cazavampiros’, ’17 otra vez’, ‘Sueños sobre Hielo’, ‘Murder’ y ‘Mercy’ fueron algunos de los proyectos en los que participó.