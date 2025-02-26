Muertes de famosos

Muere Michelle Trachtenberg, estrella de ‘Gossip Girl’ y 'Sueños sobre Hielo', a los 39 años

El fallecimiento de la actriz fue confirmado por fuentes policiales de ABC News y el diario New York Post este miércoles 26 de febrero.

Por:
Elizabeth González.
Video Muere Michelle Trachtenberg: la policía revela causa de su fallecimiento

Michelle Trachtenberg, estrella de ‘Gossip Girl’ y ‘Sueños sobre Hielo’, murió a los 39 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por fuentes policiales de ABC News y el diario New York Post.

Según reportes , la actriz fue encontrada sin signos vitales por su madre en su departamento ubicado en Central Park South. Una llamada de emergencia al 911 habría alertado a las autoridades de su deceso.

"El miércoles 26 de febrero de 2025, aproximadamente a las 08:01 horas, la policía respondió a una llamada al 911 de una persona que recibió ayuda en 1 Columbus Place, dentro de los límites del recinto Midtown North. Al llegar, los agentes observaron a una mujer de 39 años inconsciente y sin respuesta. Los servicios médicos de urgencia acudieron al lugar y declararon que la víctima había fallecido", dijo la policía en comunicado.

¿De qué murió Michelle Trachtenberg?: lo que se sabe

De acuerdo con Daily Mail, Michelle Trachtenberg habría muerto por causas naturales y aparentes complicaciones de un trasplante de hígado. La oficina del médico forense realizará una autopsia para esclarecer la causa exacta de su deceso.

La actriz realizó una última publicación en Instagram el 19 de febrero.
La actriz realizó una última publicación en Instagram el 19 de febrero.
Fuentes reportan a TMZ que meses atrás la actriz se había sometido a un trasplante de hígado luego de una dura lucha contra problemas de alcohol.

En los últimos meses, Michelle Trachtenberg desató alarma entre sus seguidores por supuestamente aparecer demacrada y frágil en sus fotografías. En enero de 2025, la intérprete aseguró en Instagram que se sentía “feliz y saludable”.

Michelle Trachtenberg en su papel de 'Casey Carlyle' en la película 'Sueños sobre Hielo'.
Michelle Trachtenberg en su papel de ‘Casey Carlyle’ en la película 'Sueños sobre Hielo'.
¿Quién fue Michelle Trachtenberg?

Michelle Trachtenberg nació el 11 de octubre de 1985 en Nueva York. Su carrera como actriz comenzó a los 3 años, pero fue hasta que participó en la película ‘Harriet la espía’ que saltó a la fama.

Entre sus proyectos más importantes se encuentran ‘Inspector Gadget’, ‘Buffy la cazavampiros’ y ‘Gossip Girl’, donde interpretó a la inolvidable ‘Georgina Sparks’.

‘Clarissa lo explica todo’, ‘Mercy’, ‘Mentes Criminales’, ‘Sueños sobre Hielo’ y ’17 Again’ fueron otros de sus proyectos.


