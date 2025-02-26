Muere Michelle Trachtenberg, estrella de ‘Gossip Girl’ y 'Sueños sobre Hielo', a los 39 años
El fallecimiento de la actriz fue confirmado por fuentes policiales de ABC News y el diario New York Post este miércoles 26 de febrero.
Michelle Trachtenberg, estrella de ‘Gossip Girl’ y ‘Sueños sobre Hielo’, murió a los 39 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por fuentes policiales de ABC News y el diario New York Post.
Según reportes , la actriz fue encontrada sin signos vitales por su madre en su departamento ubicado en Central Park South. Una llamada de emergencia al 911 habría alertado a las autoridades de su deceso.
"El miércoles 26 de febrero de 2025, aproximadamente a las 08:01 horas, la policía respondió a una llamada al 911 de una persona que recibió ayuda en 1 Columbus Place, dentro de los límites del recinto Midtown North. Al llegar, los agentes observaron a una mujer de 39 años inconsciente y sin respuesta. Los servicios médicos de urgencia acudieron al lugar y declararon que la víctima había fallecido", dijo la policía en comunicado.
¿De qué murió Michelle Trachtenberg?: lo que se sabe
De acuerdo con Daily Mail, Michelle Trachtenberg habría muerto por causas naturales y aparentes complicaciones de un trasplante de hígado. La oficina del médico forense realizará una autopsia para esclarecer la causa exacta de su deceso.
Fuentes reportan a TMZ que meses atrás la actriz se había sometido a un trasplante de hígado luego de una dura lucha contra problemas de alcohol.
En los últimos meses, Michelle Trachtenberg desató alarma entre sus seguidores por supuestamente aparecer demacrada y frágil en sus fotografías. En enero de 2025, la intérprete aseguró en Instagram que se sentía “feliz y saludable”.
¿Quién fue Michelle Trachtenberg?
Michelle Trachtenberg nació el 11 de octubre de 1985 en Nueva York. Su carrera como actriz comenzó a los 3 años, pero fue hasta que participó en la película ‘Harriet la espía’ que saltó a la fama.
Entre sus proyectos más importantes se encuentran ‘Inspector Gadget’, ‘Buffy la cazavampiros’ y ‘Gossip Girl’, donde interpretó a la inolvidable ‘Georgina Sparks’.
‘Clarissa lo explica todo’, ‘Mercy’, ‘Mentes Criminales’, ‘Sueños sobre Hielo’ y ’17 Again’ fueron otros de sus proyectos.