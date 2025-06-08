Muere famosa 'influencer' y estrella de reality shows a los 24 años tras meterse a bañar: esto pasó

Video Muere 'influencer' de 19 años tras caer de parapente: grababa un comercial turístico en el mar

Nueva tragedia sacude al mundo de las redes sociales y los reality shows tras confirmarse la muerte de Kristina Belaya, una joven de 24 años conocida por su participación en el show ruso de citas 'Dom-2'.

La también 'influencer' falleció tras un fatal accidente doméstico en Rusia.

¿Qué le pasó a Kristina Belaya?

La chica perdió la vida el pasado 30 de mayo en su residencia ubicada en la ciudad de Kartaly, Rusia.

Según los reportes, instantes antes del deceso, ella decidió tomarse un baño.

Sin embargo, aparentemente sufrió una caída al salir de la bañera, lo que le provocó una grave lesión cerebral, de acuerdo con información publicada por el diario británico The Sun.

Su novio fue quien la encontró inconsciente en el baño. De acuerdo con su testimonio, la estructura de la bañera cedió parcialmente justo cuando la estrella de reality shows intentaba salir, lo que habría causado el accidente.

Kristina Belaya, de 24 años, había cobrado fama en Rusia tras su participación en el reality de citas 'Dom-2' a inicios de este año.



Las autoridades informaron que la joven presentaba traumatismos en la cabeza y hematomas en el cuerpo, aunque no se hallaron indicios de violencia o forcejeo.

La investigación sobre el fallecimiento continuaba hasta este fin de semana, cuando la noticia comenzó a hacerse viral y a tomar titulares en el mundo, pese a que la tragedia ocurrió días atrás.

Medios locales citados por The Sun señalan que, por el momento, no se considera que haya habido un acto delictivo. Todo apunta a que la causa de muerte habría sido una hemorragia cerebral derivada de la caída.

Kristina había ganado notoriedad a principios de año por su participación en 'Dom-2', aunque abandonó el programa tras declarar que había encontrado el amor fuera del set.