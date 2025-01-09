Dulce habló así sobre las afirmaciones de que su hija la “había golpeado”: “Las dos lloramos”

Video Revelan supuestos audios de la hija de Dulce presuntamente hablando mal de ella antes de morir

Desde la muerte de Dulce, el pasado 25 de diciembre, su hija, Romina Mircoli, ha estado envuelta en acusaciones de que habría llegado a maltratar a su mamá.

Francisco Cantú, amigo de la cantante, aseguró al periodista Javier Ceriani, en diciembre, que esta presuntamente le reveló que su primogénita “intentó aventarla por la escalera de la casa”.

PUBLICIDAD

Los rumores de una posible mala relación entre ellas aumentaron luego de que, el 6 de enero, el programa ‘De primera mano’ difundiera audios en los que se escucha a Romina refiriéndose a su madre con diversos insultos.

Dulce desmintió que su hija la hubiera “golpeado”

Aunque en las semanas previas a su fallecimiento Dulce no abordó cómo se encontraba la conexión con su retoño, previamente sí lo hizo.

Por ejemplo, en septiembre de 2017, le dijo a Gustavo Adolfo Infante, en entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’, que todo marchaba bien con Romina Mircoli.

“Es una muchacha grande, una niña hermosa, me llevo muy bien con ella. Por cosas del trabajo, ella vive en una ciudad y yo en otra, pero nos vemos constantemente y hablamos todos los días”, aseguró.

En su conversación, el comunicador cuestionó directamente a la intérprete de ‘Tu muñeca’ si, como ya se había dicho, su hija la había agredido.

“No, no, no, no. Esa es la cosa más dolorosa y triste que viví, terminé en el hospital, operándome de apendicitis y de no sé qué tantas cosas de los corajes que hice”, respondió.

“Gracias a Dios, jamás eso sucedió. Me parece que es la aberración más espantosa que he visto”, añadió al respecto.

La actriz calificó como “un pecado” que una persona ataque a su progenitora: “Y que le hayan achacado eso a mi hija para mí fue un dolor tan grande”.

“A mí no me importa que digan que alguien me pegó, lo que me importa es que puedan siquiera suponer que mi hija me pueda pegar. O sea, eso nunca sucedió, las dos lloramos mucho”, afirmó.

Hija de Dulce confirmó que tuvieron “diferencias”

A inicios de la semana, el ‘show’ Hoy transmitió la charla que Andrea Escalona sostuvo con Romina Mircoli, quien finalmente abordó los señalamientos.

PUBLICIDAD

“Yo no siempre estuve de acuerdo con mi mamá en todo, es verdad. Tuvimos diferencias, ¿quién no las tiene? Eso es normal, pero también tuvimos momentos hermosos”, sentenció.

Ella aseveró que, luego de que Dulce enfermara y fuera ingresada en el hospital, estuvo acompañándola “día y noche”.

“Hubo un momento en que mi mamá ya no se valía por sí misma, yo la movía, le daba de comer, la vestía, la cambiaba”, mencionó.