Muertes de famosos

Muere Alain Delon a los 88 años: el icónico galán del cine francés

Alain Delon, el actor francés con reconocimiento internacional y que conquistó corazones en todo el mundo, murió este domingo 18 de enero. Eso se sabe sobre el deceso.

Por:
Univision y EFE
Video "Es una decisión muy personal": el legendario actor Alain Delon solicita la eutanasia y se despide de su público

Alain Delon, uno de los últimos monstruos sagrados del cine francés, murió a los 88 años este domingo 18 de agosto en su mansión de Douchy, a unas 80 millas al sur de París.

La noticia provocó un torrente de homenajes en el mundo del cine, pero también de autoridades de Francia y de personalidades públicas.

Lo que se sabe sobre la muerte de Alain Delon

La noticia la dieron sus tres hijos, los mismos que hasta comienzos de este año se estaban enfrentando públicamente sobre el estado de salud y la asistencia que necesitaba este hombre que había dado un bajón con un accidente vascular cerebral que sufrió en 2019.

En un comunicado, Alain Fabien, Anouchka y Anthony Delon anunciaron que su padre había muerto "serenamente" en su residencia y "rodeado de sus tres hijos y de los suyos".

Pidieron que se respetara "su intimidad en este momento de duelo extremadamente doloroso".

Se sabe que ya antes de sufrir el ataque cerebral en 2019 se le había diagnosticado un cáncer, en concreto un linfoma, que su estado se deterioró en 2023 y que eso generó fuertes divergencias entre los hijos, que durante meses estuvieron lavando la ropa sucia en los medios.

Durante el último año, el frágil estado de salud de Alain Delon había estado en el centro de una disputa familiar sobre sus cuidados que había producido cruces de duras declaraciones en los medios entre sus tres hijos.
Imagen AP

Televisiones y cines modifican su programación

Una vez que se tuvo conocimiento de su fallecimiento este domingo, eso se convirtió en el único tema de actualidad en una Francia que está de vacaciones.

Las reacciones se fueron sucediendo sin interrupción, mientras las televisiones, e incluso algunos cines, modificaban su programación para emitir películas del actor.

El presidente francés Emmanuel Macron fue uno de los primeros en recordar la figura de Alain Delon, en un mensaje en su cuenta de X en el que lo calificó de "monumento francés".

En el mundo del cine, uno de los recuerdos más emotivos vino de la actriz Brigitte Bardot, que lo conocía desde 1958.

Dijo que Delon " representó lo mejor del 'cine prestigioso' de Francia, un embajador de la elegancia, del talento, de la belleza".

Video Famosas que sobrevivieron al cáncer y salvan vidas con sus historias: "si yo hubiera esperado, no estaría aquí"
