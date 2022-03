Alain Delon, el actor que le está pidiendo la eutanasia a su hijo: no se encuentra enfermo

La eutanasia es un proceso que ha causado polémica. Aunque no todos la aprueban, muchos famosos recurrieron a ella para realizar la muerte asistida en uno de los siete países donde es legal, como es el caso de Suiza.

Uno de los actores que recientemente habló sobre el tema y su deseo de pasar por este procedimiento fue el actor de origen francés Alain Delon, quien inició su carrera en 1949.

La carrera de Alain Delon

Nació en 1935 y actualmente tiene 86 años. Es considerado una leyenda en Francia por sus actuaciones, pues con su gran talento logró aparecer en cintas que son consideradas imperdibles del país.

Con tan solo 14 años, Alain tuvo su primera gran oportunidad al aparecer en un corto titulado 'Le Rapt'. No fue hasta sus 22 años que tuvo su segundo papel en la cinta 'Cuando las mujeres se involucran'.

Su rostro, galanura y actitud rebelde, hicieron que tuviera con más frecuencia trabajo frente a las cámaras y llegó a las cintas de acción, género donde se desempeñó de gran manera.

Allí fue donde obtuvo los papeles que lo distinguieron en el espectáculo, pues protagonizó filmes clásicos del cine francés como 'A pleno sol' de 1960, donde fue Tom Ripley, un joven que es enviado a Italia para buscar a un seductor conocido como Phillipe Greenlaf y tratar de convencerlo de regresar a la ciudad de San Francisco.



Tres años después, participó en la cinta 'El gatopardo' ,donde se relata cómo un noble aristócrata busca preservar la reputación de su familia en medio de una serie de trastornos sociales que se suscitaban en la isla de Sicilia, Italia.

Ambas producciones hicieron que Alain Delon fuera considerado uno de los íconos de las décadas de los 60 y 70 al enamorar a diversas generaciones de mujeres, lo cual de alguna manera, también lo ayudó con su impulso actoral.

Una cinta que lo hizo reconocido a nivel mundial, además de las mencionadas anteriormente, fue la versión francesa de 'El Zorro'.

Otras de las películas donde estuvo como actor principal fue 'La piscina', 'El samurái', 'Los aventureros', 'El clan siciliano' o el 'Tulipan negro', solo por mencionar algunas, ya que hasta la fecha tiene más de 100 participaciones dentro del cine y la televisión.



Alain Delon ha sido homenajeado por su trabajo en diversos eventos y 2019, fue el año donde hizo su última actuación con 'Toute ressemblance'.

La decisión de elegir la eutanasia

De acuerdo al portal RTL, el actor hizo público su deseo de tener una muerte asistida, lo cual podrá lograr gracias al apoyo de su familia y porque vive en Suiza, lugar donde es legal la práctica de la eutanasia.

"Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás…".



El actor tiene tres hijos y al mayor, Anthony Delon, le pidió que lo ayudará con el trámite a lo cual él respondió en una entrevista para el mismo medio, que sí lo hará, ya que su padre "tiene derecho a irse en silencio".



Alain Delon no padece alguna enfermedad terminal o problema médico, pero esta opción de la eutanasia también la eligió debido a que su ex esposa Nathalie Delon, lo hizo en 2021 porque padecía cáncer de páncreas.

En una de sus últimas entrevistas con la revista Paris Martch confesó que no tendrá remordimientos cuando decida someterse a la eutanasia.

"La vida ya no me da para mucho. Lo he sabido todo, lo he visto todo. Pero sobre todo odio y rechazo esta época. Hay seres que odio. Todo es falso, todo está distorsionado, No hay respeto, no hay más palabras de honor. Sólo importa el dinero. Lo sé dejaré este mundo sin remordimientos".