Muertes de famosos

Así encontraron al actor Alex Araya sin vida tras tener cita con dos mujeres por Tinder

Las autoridades de Colombia continúan las averiguaciones por lo ocurrido al artista chileno. Su cuerpo fue localizado el pasado 7 de junio. Él presuntamente se reunió con dos chicas que contactó vía Tinder.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Detalles del crimen contra ‘influencer’ en un circo: ¿dónde estaban quienes le quitaron la vida?

Han pasado varias semanas desde la muerte del actor chileno Alex Araya, cuyo cuerpo fue encontrado el 7 de junio al interior de un apartamento en Medellín.

De acuerdo con medios como Semana, el intérprete había llegado a la ciudad colombiana seis días antes para disfrutar de unas vacaciones.

PUBLICIDAD

Durante su estancia, él presuntamente concretó una cita mediante Tinder con dos mujeres, a quienes llevó al lugar donde se hospedaba, según afirmó su hermano, Eduardo, a La Tercera.

Supuestamente, las acompañantes abandonaron el sitio cerca de la 1:30 de la madrugada. Tras ese encuentro, el artista no volvió a ser visto, pero se efectuaron cargos a sus tarjetas.

Eduardo sugirió que Alex pudo haber sido drogado con burundanga por las féminas, que le habrían sacado la información bancaria necesaria para robarle.

Más sobre Muertes de famosos

Exparticipante de ‘La Voz’ que falleció señaló a los presuntos culpables de su muerte días antes
1:13

Exparticipante de ‘La Voz’ que falleció señaló a los presuntos culpables de su muerte días antes

Univision Famosos
Muere vocalista de La Sonora Dinamita: lo que se sabe
2 mins

Muere vocalista de La Sonora Dinamita: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo
2 mins

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo
0:55

Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

Univision Famosos
Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos
Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse
2 mins

Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos

Señalan a sospechosas por el fallecimiento de Alex Araya

Este 26 de junio, el portal del diario El Tiempo dio a conocer que siguen las investigaciones por lo ocurrido a Alex Araya.

Reveló, además, que ya se señala como sospechosas del deceso a las dos mujeres que él aparentemente contactó por la mencionada aplicación. Además, ellas serían las últimas en haberlo visto con vida.

Por su parte, Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, confirmó algunos detalles al respecto del posible crimen.

“En el momento de su hallazgo (él) se encontraba desnudo y no presentaba signos visibles de violencia”, dijo en declaraciones retomadas por EFE.

El funcionario expuso que este caso quedó “como una muerte por establecer” y que Medicina Legal avanza en las pruebas forenses para determinar oficialmente la causa real de su defunción.

Un residente de la zona en la que Alex se quedaba compartió con Noticias Caracol que presuntamente su equipaje habría sido sustraído.

PUBLICIDAD

“No se alcanza a percibir si eran grandes. Lo que dicen los vecinos es que eran dos maletas y como a él lo encontraron, pero no sus pertenencias, entonces posiblemente sean las de él”, enunció.

Cuerpo de Alex Araya regresará a Chile

También a Noticias Caracol, Eduardo, hermano de Alex Araya, dejó claro su interés en que las autoridades den con los responsables.

“Sería bueno poder hacer una presión sobre estos organismos para que ellos pudieran realizar la búsqueda intensa de estas personas responsable ya que estos casos van a seguir ocurriendo”, externó.

En la emisión del martes se aclaró que los restos del artista “permanece en Medicina Legal a la espera de ser repatriados este miércoles”, 26 de junio, a Chile, de donde él es originario.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD