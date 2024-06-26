Así encontraron al actor Alex Araya sin vida tras tener cita con dos mujeres por Tinder

Video Detalles del crimen contra ‘influencer’ en un circo: ¿dónde estaban quienes le quitaron la vida?

Han pasado varias semanas desde la muerte del actor chileno Alex Araya, cuyo cuerpo fue encontrado el 7 de junio al interior de un apartamento en Medellín.

De acuerdo con medios como Semana, el intérprete había llegado a la ciudad colombiana seis días antes para disfrutar de unas vacaciones.

PUBLICIDAD

Durante su estancia, él presuntamente concretó una cita mediante Tinder con dos mujeres, a quienes llevó al lugar donde se hospedaba, según afirmó su hermano, Eduardo, a La Tercera.

Supuestamente, las acompañantes abandonaron el sitio cerca de la 1:30 de la madrugada. Tras ese encuentro, el artista no volvió a ser visto, pero se efectuaron cargos a sus tarjetas.

Eduardo sugirió que Alex pudo haber sido drogado con burundanga por las féminas, que le habrían sacado la información bancaria necesaria para robarle.

Señalan a sospechosas por el fallecimiento de Alex Araya

Este 26 de junio, el portal del diario El Tiempo dio a conocer que siguen las investigaciones por lo ocurrido a Alex Araya.

Reveló, además, que ya se señala como sospechosas del deceso a las dos mujeres que él aparentemente contactó por la mencionada aplicación. Además, ellas serían las últimas en haberlo visto con vida.

Por su parte, Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, confirmó algunos detalles al respecto del posible crimen.

“En el momento de su hallazgo (él) se encontraba desnudo y no presentaba signos visibles de violencia”, dijo en declaraciones retomadas por EFE.

El funcionario expuso que este caso quedó “como una muerte por establecer” y que Medicina Legal avanza en las pruebas forenses para determinar oficialmente la causa real de su defunción.

Un residente de la zona en la que Alex se quedaba compartió con Noticias Caracol que presuntamente su equipaje habría sido sustraído.

PUBLICIDAD

“No se alcanza a percibir si eran grandes. Lo que dicen los vecinos es que eran dos maletas y como a él lo encontraron, pero no sus pertenencias, entonces posiblemente sean las de él”, enunció.

Cuerpo de Alex Araya regresará a Chile

También a Noticias Caracol, Eduardo, hermano de Alex Araya, dejó claro su interés en que las autoridades den con los responsables.

“Sería bueno poder hacer una presión sobre estos organismos para que ellos pudieran realizar la búsqueda intensa de estas personas responsable ya que estos casos van a seguir ocurriendo”, externó.