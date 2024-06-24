Muertes de famosos

Muere actor tras concretar encuentro con dos mujeres por Tinder

Alex Araya Castillo fue encontrado sin vida durante sus vacaciones en Colombia. El hermano del actor señala como presuntas responsables a dos mujeres que el chileno conoció por una aplicación de citas.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Detalles del crimen contra ‘influencer’ en un circo: ¿dónde estaban quienes le quitaron la vida?

Alex Araya Castillo murió a los 42 años durante sus vacaciones en Colombia. El cuerpo sin vida del actor chileno fue hallado el 7 de junio en el departamento donde se había estado alojando desde su llegada a Medellín.

Medios chilenos como La Tercera reportan que Alex Araya había iniciado sus vacaciones el 1 de junio y que planeaba quedarse en Medellín hasta el 11 del mismo mes. Entre esos días, el actor habría concretado encuentros a través de Tinder con dos mujeres, quienes ahora serían las principales sospechosas.

PUBLICIDAD

Según relata Eduardo, hermano del actor, éste concretó dos encuentros el lunes 3 y el jueves 6 de junio, siendo este último en el que la Fiscalía Colombiana ha centrado la investigación de su muerte, ya que posteriormente hubo movimientos inusuales en sus tarjetas.

Eduardo señala que Alex llegó con dos mujeres al departamento que reservó por la plataforma Airbnb en Medellín alrededor de las 23:30 horas, puntualizando que sus acompañantes habrían abandonado el lugar cerca de la 1:30 de la madrugada.

Más sobre Muertes de famosos

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo
2 mins

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo
0:55

Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

Univision Famosos
Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos
Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse
2 mins

Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir
2 mins

¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

Univision Famosos
Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte
1:02

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Univision Famosos

Según las cámaras de seguridad revisadas por la Fiscalía, este habría sido el último avistamiento con vida del actor Alex Araya.

“Se llevaron sus tarjetas, vimos que hicieron viajes a través de la cuenta de Uber de mi hermano y así nos dimos cuenta de que hay más personas involucradas, que ellas eran parte de un grupo que se dedica a hacer estas cosas. También se llevaron su teléfono, hicieron compras con sus tarjetas en bencina, supermercados, en una joyería y también hicieron giros”, relató Eduardo Araya a La Tercera el 21 de junio.


El hermano del actor sugiere que las mujeres pudieron drogar a Alex Araya con burundanga para obtener información de sus tarjetas, así como datos personales.

“Lo dejaron desnudo sobre la cama, boca abajo. No presentaba signos de violencia por parte de terceros, pero hay poca claridad sobre lo sucedido”, señaló al medio chileno.

Eduardo Araya asegura que tanto él como la familia del actor han sido apoyados por el Consulado de Chile en Colombia, sin embargo destaca que nadie les informó sobre la muerte de su hermano. Incluso, sostuvo que fue complejo enterarse de lo acontecido por la prensa.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la causa de muerte del actor Alex Araya Castillo no ha sido confirmada.

¿Quién era Alex Araya Castillo?

Alex Araya Castillo nació el 19 de noviembre de 1982 en Antofagasta, Chile. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica del Norte durante un año, posteriormente estudió teatro en la Universidad del Desarrollo y en Duoc UC, donde se graduó como actor.

Alex Araya se definía como “actor y técnico teatral” en sus redes sociales, donde participaba activamente en un podcast llamado ‘Poder Hormiga’.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD