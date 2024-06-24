Muere actor tras concretar encuentro con dos mujeres por Tinder

Video Detalles del crimen contra ‘influencer’ en un circo: ¿dónde estaban quienes le quitaron la vida?

Alex Araya Castillo murió a los 42 años durante sus vacaciones en Colombia. El cuerpo sin vida del actor chileno fue hallado el 7 de junio en el departamento donde se había estado alojando desde su llegada a Medellín.

Medios chilenos como La Tercera reportan que Alex Araya había iniciado sus vacaciones el 1 de junio y que planeaba quedarse en Medellín hasta el 11 del mismo mes. Entre esos días, el actor habría concretado encuentros a través de Tinder con dos mujeres, quienes ahora serían las principales sospechosas.

PUBLICIDAD

Según relata Eduardo, hermano del actor, éste concretó dos encuentros el lunes 3 y el jueves 6 de junio, siendo este último en el que la Fiscalía Colombiana ha centrado la investigación de su muerte, ya que posteriormente hubo movimientos inusuales en sus tarjetas.

Eduardo señala que Alex llegó con dos mujeres al departamento que reservó por la plataforma Airbnb en Medellín alrededor de las 23:30 horas, puntualizando que sus acompañantes habrían abandonado el lugar cerca de la 1:30 de la madrugada.

Según las cámaras de seguridad revisadas por la Fiscalía, este habría sido el último avistamiento con vida del actor Alex Araya.

“Se llevaron sus tarjetas, vimos que hicieron viajes a través de la cuenta de Uber de mi hermano y así nos dimos cuenta de que hay más personas involucradas, que ellas eran parte de un grupo que se dedica a hacer estas cosas. También se llevaron su teléfono, hicieron compras con sus tarjetas en bencina, supermercados, en una joyería y también hicieron giros”, relató Eduardo Araya a La Tercera el 21 de junio.

Encuentran sin vida actor chileno Alex Araya en Medellín Colombia pic.twitter.com/fMoiVHXaT9 — InfoRD (@inford8) June 24, 2024



El hermano del actor sugiere que las mujeres pudieron drogar a Alex Araya con burundanga para obtener información de sus tarjetas, así como datos personales.

“Lo dejaron desnudo sobre la cama, boca abajo. No presentaba signos de violencia por parte de terceros, pero hay poca claridad sobre lo sucedido”, señaló al medio chileno.

Eduardo Araya asegura que tanto él como la familia del actor han sido apoyados por el Consulado de Chile en Colombia, sin embargo destaca que nadie les informó sobre la muerte de su hermano. Incluso, sostuvo que fue complejo enterarse de lo acontecido por la prensa.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la causa de muerte del actor Alex Araya Castillo no ha sido confirmada.

¿Quién era Alex Araya Castillo?

Alex Araya Castillo nació el 19 de noviembre de 1982 en Antofagasta, Chile. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica del Norte durante un año, posteriormente estudió teatro en la Universidad del Desarrollo y en Duoc UC, donde se graduó como actor.