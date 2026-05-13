Muertes de famosos Muere famosa actriz al ser atropellada mientras grababa un video: su hija habría presenciado el momento La también fotógrafa rusa Ksenia Dobromilova perdió la vida tras ser arrollada por un motociclista. De acuerdo con los reportes, ella sufrió un traumatismo craneoencefálico y falleció en la ambulancia camino al hospital.



Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

La famosa actriz y fotógrafa rusa Ksenia Dobromilova murió luego de ser atropellada por una motocicleta mientras grababa un video.

De acuerdo con Daily Beirut, el incidente que le arrebató la vida a la también ‘influencer’ sucedió el pasado 5 de mayo en la calle Bolshaya Dorogomilovskaya, en Moscú.

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Así fue el momento en el que atropellaron a la actriz Ksenia Dobromilova

Según The Sun, en un video que circula en redes sociales, se puede apreciar el momento exacto en el que Ksenia Dobromilova fue arrollada.

En el clip se aprecia que la modelo estaba agachada, en medio del carril para vehículos, filmando las acrobacias que realizaban un par de motociclistas.

En un momento, el conductor que circulaba justo frente a ella, aparentemente, perdió el control de la moto después de realizar un ‘caballito’ y embistió a la creadora de contenido, de 34 años.

Los medios afirman que la “hija pequeña” de la artista “se encontraba entre las personas que presenciaron el percance”.

Tras lo sucedido, servicios de emergencia arribaron al sitio para atender y trasladar a un hospital a Ksenia. Sin embargo, ella falleció en la ambulancia al sufrir un traumatismo craneoencefálico grave y múltiples fracturas.

Motociclista que atropelló a Ksenia Dobromilova enfrenta proceso legal

Por su parte, el motociclista que atropelló a Ksenia Dobromilova, identificado como Maxim Zaviryukha, salió despedido del vehículo, por lo que sufrió heridas leves y rechazó ser revisado por paramédicos.

La policía local lo detuvo en el lugar de los hechos y abrió en su contra una causa penal por el delito de violación de las normas de tránsito, ocasionando un deceso por negligencia.

El 7 de mayo, un tribunal de la ciudad ordenó que el acusado esté bajo arresto domiciliario hasta el 5 de junio. Alegadamente, él declaró que la colisión fue involuntaria y que era amigo de la intérprete.

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¿Quién era Ksenia Dobromilova?

Ksenia Dobromilova era conocida principalmente por protagonizar el videoclip de ‘War Girl’, del dúo de rap HammAli & Navai.