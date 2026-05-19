Andrea Legarreta Prima de Andrea Legarreta presenta al pequeño que recibió el riñón de su hijo fallecido tras accidente Valentina Martínez presentó a Tommy, el pequeño que “recibió un riñón derecho” de Mateo, su hijo, quien murió en marzo de 2024. La escritora le dedicó emotivas palabras.

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Valentina Martínez, prima de Andrea Legarreta, presentó públicamente al pequeño a quien le fue donado un órgano de su difunto hijo Mateo.

El sobrino de la querida presentadora de Hoy perdió la vida en marzo de 2024, días después de haber sufrido un accidente en su motocicleta.

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El adolescente de 14 años cayó del vehículo y sufrió una hemorragia cerebral, por lo que fue sometido a una cirugía. Sin embargo, la inflamación no cedió y otras funciones de su cuerpo resultaron afectadas.

Él es Tommy, pequeño que recibió el riñón de Mateo

Este 18 de mayo, Valentina Martínez compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías del menor al que le donaron un órgano de Mateo.

“Él es Tommy. Un niño feliz, sano y lleno de vida. Su sonrisa, su energía y la alegría con la que vive cada día son un recordatorio de que el amor puede trascender de formas extraordinarias”, escribió ella.

“El 28 de marzo de 2024, recibió un riñón derecho de nuestro amado Mateo, un regalo nacido de la generosidad más pura, de ese amor que permanece y sigue encontrando maneras de abrazar vidas”, agregó.

La escritora aseveró que “ver a Tommy correr, crecer, sonreír y disfrutar de su infancia” les “llena el corazón de una emoción difícil de explicar”.

“Porque cada caso que da, en cada sueño que construye y en cada sonrisa que comparte, vemos una historia de esperanza floreciendo”, manifestó.

“Mateo, gracias por tu inmensa generosidad. Tu amor sigue dejando huellas, sigue transformando vidas y sigue demostrando que hay regalos que permanecen para siempre”, añadió.

Para concluir, Valentina le dedicó unas palabras a Tommy: “No sabes la felicidad tan grande que sentimos al verte sano y feliz”.

“Tu vida es una hermosa prueba de que la luz, el amor y la esperanza siempre encuentran la manera de seguir brillando”, le comentó.

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Las imágenes que subió la autora fueron captadas durante la graduación del pequeño del ‘kindergarten’, evento en el que estuvo acompañado de sus papás.

Andrea Legarreta, quien ha externado su “dolor” por extrañar a Mateo, reaccionó a la emotiva publicación con un ‘Like’.