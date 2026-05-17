Muertes de famosos

Muere Sammy Marrero a los 84 años: lo que se sabe sobre la partida del legendario salsero boricua

La música puertorriqueña despide a una de sus voces más emblemáticas: Sammy Marrero, quien falleció a los 84 años, según confirmó su familia.

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Por:Univision
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El mundo de la música de la salsa se encuentra de luto tras la muerte del cantante puertorriqueño Sammy Marrero, quien falleció este domingo a los 84 años.

La noticia la confirmó su hija Jennissa Marrero Morales con un emotivo mensaje.

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Lo que se sabe sobre la muerte de Sammy Marrero

Jennissa Marrero Morales utilizó Facebook este 17 de mayo para dar a conocer la partida del famoso músico: "Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable".

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"Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida", escribió.

" Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo".

Con este mensaje por parte de la hija de Sammy Marrero se dio a conocer la muerte del legendario salsero.
Con este mensaje por parte de la hija de Sammy Marrero se dio a conocer la muerte del legendario salsero.
Imagen Jennissa Marrero Morales/Facebook


La hija del artista, quien durante 40 años fue la voz principal de La Selecta Raphy Leavitt, no aclaró de manera inmediata las causas del deceso.

Sin embargo, el diario El Nuevo Día destacó que Sammy Marrero "en los últimos meses estuvo delicado de salud", pero tampoco se mencionó qué afección tendría.

La noticia marca el final de una trayectoria profundamente ligada a la historia de la salsa, donde su voz se convirtió en un sello inconfundible durante más de cuatro décadas.

¿Quién fue Sammy Marrero?

Con La Selecta de Raphy Leavitt, Sammy Marrero inmortalizó temas como 'Payaso', 'La Cuna Blanca' y 'Jíbaro Soy'.

De acuerdo con datos de El Nuevo Día, el artista "nació el 16 de febrero de 1942 en el barrio El Cerro del municipio de Coamo".

Era conocido como 'El Trovador de la Salsa'. Descanse en paz.

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