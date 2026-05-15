Muertes de famosos

Asesinan a tiros a cantaor de flamenco Matías de Paula: no pudieron salvarle la vida, reportan

De acuerdo con el periódico español Hoy, el artista habría estado involucrado en un accidente y presuntamente perdió la vida “por heridas de arma de fuego”.

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Por:Univision
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El cantaor de flamenco Matías de Paula perdió la vida, a los 52 años, “por heridas de arma de fuego” la tarde de este 15 de mayo, de acuerdo un reporte del periódico español Hoy.

Según el diario, alrededor de las 15:00 horas (tiempo de España), ocurrió el “incidente” que derivó en la muerte del artista, en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti, en la ciudad de Villanueva de la Serena.

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En el sitio, “efectivos sanitarios desplazados en una ambulancia” atendieron a De Paula; sin embargo, “no han podido salvarle la vida”.

El cantaor de flamenco Matías de Paula murió “por heridas de arma de fuego”, reportan.
El cantaor de flamenco Matías de Paula murió “por heridas de arma de fuego”, reportan.
Imagen Matías de Paula/Facebook

¿Qué le sucedió a Matías de Paula?

De acuerdo con el medio, fuentes de la Policía Nacional les indicaron que “el autor de los disparos” a Matías de Paula “estaría ya identificado, pero no detenido”.

“Los primeros indicios apuntan a uso de una pistola, por lo que los agentes encargados de la investigación buscan pruebas y casquillos en el lugar de los hechos”, detalla.

“Los investigadores se han llevado a varias personas como testigos ya que habrían presenciado los hechos”, agregan.

Igualmente apuntan que, alrededor de las 16:00 horas, se mantenía un operativo en la zona, con tres patrullas de la Policía Local, dos de la Policía Nacional, y efectivos de la Policía Judicial.

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