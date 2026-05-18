Muertes de famosos Famoso cantante habría sido asesinado por el ex de su pareja: “Tenía amenazados a ambos” La Policía Nacional, en España, presuntamente tiene como teoría que al artista Matías de Paula lo atacaron por el actual romance que mantenía. A él le dispararon el pasado viernes, mientras se encontraba en un lugar público.

Video Revelan video del ataque mortal en 'Sin senos sí hay paraíso': momento aterrador de la tragedia

Las autoridades españolas ya tendrían un posible móvil del asesinato del cantaor de flamenco Matías de Paula, ocurrido el pasado 15 de mayo en la ciudad de Villanueva de la Serena.

El viernes, alrededor de las 15:00 horas (tiempo local), el artista de 52 años recibió varios impactos de bala mientras se encontraba en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti.

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Aunque “efectivos sanitarios desplazados en ambulancia” arribaron al lugar para atenderlo, no pudieron “salvarle la vida”, reportó el diario Hoy.

El cantaor de flamenco Matías de Paula murió “por heridas de arma de fuego”, reportan. Imagen Matías de Paula/Facebook

Matías de Paula habría sido asesinado por el ex de su pareja

De acuerdo con El Español, el principal motivo del homicidio de Matías de Paula que actualmente baraja la Policía Nacional, que se encuentra a cargo de la investigación, sería su actual romance.

El medio indica que “ha podido saber” que los “disparos podrían estar vinculados con relación a la exnovia del sospechoso del crimen”.

“Así, las discrepancias entre ambos podrían haber tenido este trágico final”, detallan. “La expareja del asesino figura como víctima de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM)”.

Por eso, agrega, presuntamente al haber iniciado un idilio con el músico, el alegado responsable “al parecer, los tenía amenazados a ambos”, contaron fuentes cercanas al caso.

Luego de haber cometido el delito, el hombre huyó del sitio aparentemente a bordo de un vehículo donde lo esperaban otras dos personas, quienes podrían ser sus familiares, reporta Hoy Extremadura.

El señalado habría salido de prisión hace poco y, presuntamente, llevó a cabo su ataque en contra de De Paula “de una forma planificada”.

Después de la fatal agresión, el cuerpo del cantante fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz, donde le practicaron la autopsia correspondiente.

Agentes llevaron a testificar a personas que presenciaron lo ocurrido toda vez que en el pueblo se encontraban celebrando a San Isidro.

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No hay detenidos por el asesinato de Matías de Paula

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, dio a conocer este lunes que no hay ningún detenido por la muerte de Matías de Paula, informa Infobae.