Sharon Stone Muere hermano de Sharon Stone, Michael: ella había sufrido otra fuerte pérdida hace 3 años La actriz dio a conocer lo sucedido por medio de un sensible mensaje. En 2023, ella enfrentó el dolor de perder a su hermano menor, Patrick.



Video Sharon Stone perdió su carrera y su dinero tras sufrir una hemorragia cerebral

Sharon Stone dio a conocer el sensible fallecimiento de su hermano, el actor Michael Stone, el miércoles 13 de mayo. Él tenía 74 años.

Fue por medio de una publicación en Instagram que la protagonista de ‘Basic Instinct’ compartió con el mundo la triste noticia.

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“Mike Stone, mi hermano mayor, ha muerto tras una larga enfermedad. Le deseamos paz. Sharon, Roan, Laird y Quinn”, escribió, incluyendo en su misiva a sus hijos.

Sharon Stone compartió un mensaje sobre la muerte de su hermano mayor, Michael. Imagen Sharon Stone/Instagram

Al momento, de acuerdo con People, no se ha dado a conocer cuál era el padecimiento que afectaba al actor y tampoco se brindaron detalles de su deceso.

Sharon Stone perdió a su hermano menor hace 3 años

En febrero de 2023, Sharon Stone y su familia enfrentaron el duelo por el fallecimiento de Patrick, el hermano menor de la actriz.

Con 57 años, él sufrió una muerte súbita cardíaca a causa de una enfermedad cardíaca, según informó TMZ que les indicó la oficina forense.

En un video, la estrella confirmó que su hermano menor pereció “por un infarto”: “Como familia, les agradecemos su cariño y apoyo en estos momentos de inmenso dolor y apreciamos todas sus condolencias”.

La tragedia de los seres queridos de Sharon era mayor debido a que sólo 17 meses antes, River, el bebé, de 11 meses, de Patrick con Tasha perdió la vida por un “fallo multiorgánico”.

¿Quién era Michael Stone?

Michael Stone también fue actor y protagonizó junto a su hermana, de 68 años, la película ‘The Quick and the Dead’ en 1995.

Había debutado en la gran pantalla cinco años antes con ‘End of the Night’. A lo largo de su carrera, estelarizó tanto series de televisión como películas, entre ellas ‘CSI: Miami’ y ‘The Bold and the Beautiful’, así como las películas ‘Eraser’, ‘Malevolence’ y su última cinta, ‘Destinos Opostos’, en 2022.

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Mike era el mayor de los cuatro hermanos Stone; además de ella, tenían un hermano, Patrick, y una hermana, Kelly.