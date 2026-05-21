Muertes de famosos

Asesinan al cantante urbano Degezeta a los 22 años: lo que se sabe

El cantante Mario Alberto Barreto Dominguez, mejor conocido como Degezeta, perdió la vida en Culiacán, Sinaloa, a los 22 años. Sus familiares ya reconocieron su cuerpo.

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Por:Univision
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Video Muere cantante de música urbana a los 22 años en ataque directo: lo que se sabe

El cantante de música urbana, Mario Alberto Barreto Dominguez, mejor conocido como Degezeta, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa.

El músico, de 22 años, perdió la vida la noche del 20 de mayo tras supuestamente salir del estudio de grabación. El ataque, según reportan medios como Radio Fórmula y Azteca Noticas, habría ocurrido frente al estadio Ángel Flores.

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De acuerdo con reportes preliminares, los hombres armados habrían aprovechado la luz roja del semáforo para presuntamente atacar el automóvil en el que viajaba Degezeta junto a Iván Marlon, quien también perdió la vida.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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Según refiere Radio Fórmula, el cuerpo de Degezeta ya fue identificado por sus familiares, quienes ahora están a la espera de que sus restos sean trasladados a Hermosillo, Sonora.

Degezeta tenía 22 años.
Degezeta tenía 22 años.
Imagen Degezeta / Instagram


La familia de Degezeta no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte del cantante urbano.

Su última publicación

Horas antes de ser asesinado, Degezeta había dado pistas de encontrarse en el estudio de grabación al compartir, en sus historias de Instagram, una fotografía con la que habría dejado entrever que preparaba música nueva.

Esta fue la última publicación del cantante urbano.
Esta fue la última publicación del cantante urbano.
Imagen Degezeta / Instagram

¿Quién era Degezeta?

El cantante Degezeta era considerado una de las promesas emergentes de la música urbana.

Apenas cinco días antes de su muerte, el intérprete de 22 años había lanzado el tema ‘Glopeta’.

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