Muertes

Muere productor de televisión en trágico accidente: lo que se sabe

El reconocido productor de televisión Tomás Adames murió a los 30 años en un trágico accidente automovilístico. Su deceso fue confirmado por medios locales.

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Por:Univision
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El productor Tomás Adames murió a los 30 años el pasado 18 de mayo, en un trágico accidente automovilístico, en República Dominicana.

La noticia fue confirmada por medios locales como Listin Diario, donde se reportó que el hombre se dirigía a su residencia en Haina, San Cristóbal, cuando sucedió el accidente.

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La cuenta de Instagram de la emisora de radio X102 FM lamentó el fallecimiento del productor, quien en MAB radio trabajaba como asistente técnico.

“Hoy expresamos el profundo pesar que sentimos por la partida de nuestro compañero y amigo Tomás Adames. Más que un gran profesional detrás de cámaras, Tomás fue una persona luminosa, amable, talentosa y siempre dispuesta a dar lo mejor de sí. Dejó huellas en cada persona que tuvo la oportunidad de conocerlo y compartir con él”, escribieron el 19 de mayo.

Así se reportó la muerte de Tomás Adames.
Así se reportó la muerte de Tomás Adames.
Imagen MAB Radio / Instagram


“Nuestros corazones agradecen haber coincidido contigo, Tomás. Tu carisma, tu entrega y esa sonrisa que te hacía tan especial vivirán por siempre con nosotros”, sentenciaron.

De acuerdo con reportes locales, Tomás Adames iba saliendo de la transmisión del reality show ‘Planeta Alofoke’, cuando sucedió el accidente en el que perdió la vida.

¿Quién era Tomás Adames?

Tomás Adames, además de ser uno de los productores del reality show 'Planeta Alofoke', dirigió la emisora local en su municipio Picante 95.5 FM y produjo el programa de radio 'La Mañana Picante' de esa misma estación, según reportes de Listin Diario.

Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre el fallecimiento de Tomás Adames.

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