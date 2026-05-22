Muertes Muere patinadora a los 12 años tras sufrir grave accidente en scooter La muerte de Kira Meyer fue confirmada por su madre a través de redes sociales. La adolescente de 12 años había sido hospitalizada luego de sufrir un accidente en un scooter eléctrico.





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La patinadora Kira Meyer murió a los 12 años tras sufrir un grave accidente en un scooter eléctrico que la dejó en coma.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su madre, Angelique Meyer, quien a través de una publicación de Facebook informó que su hija habría sufrido una lesión cerebral que finalmente derivó en su muerte.

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“Sufrió una lesión cerebral y fue llevada al Hospital Milpark en helicóptero", escribió el 10 de mayo. "La tomografía cerebral no trajo buenas noticias, pero sabemos que Dios está en control. Por favor, oren con nosotros, las próximas 48 horas son muy importantes para la recuperación y que la hinchazón disminuya”, agregó

El 16 de mayo, Meyer informó que su hija había sido declarada con muerte cerebral, luego de que sus pulmones colapsaran.

“He estado sentada con mi teléfono en el regazo durante los últimos 30 minutos para encontrar las palabras", expresó.

“Kira fue declarada con muerte cerebral por tres doctores ayer. Sus pulmones también fallaron. Aunque todavía está conectada a máquinas, ya está segura a los pies de Jesús”, agregó.

En esta misma publicación, la madre de Kira explicó que la patinadora experimentaba “una muerte no natural” y que, de acuerdo con los médicos, todavía se debían seguir “procesos antes de ser declarada muerta en su totalidad”.

Así se dio a conocer la muerte de la joven patinadora Kira Meyer. Imagen Kira Meyer / Facebook



En este momento, como sus padres, todavía estamos tratando de comprender lo sucedido y aún no estamos preparados para las despedidas con frases como 'que en paz descanse' o 'alas de ángel'. Pronunciaremos esas palabras cuando llegue el momento, cuando su pequeño cuerpo ya no esté conectado a máquinas y cuando llegue el momento de su muerte”.

El 19 de mayo, la madre de Kira Meyer, miembro de la Asociación Sudafricana de Patinaje Artístico, informó que la adolescente había perdido la vida.

“Como todos sabemos, Kira era amada por todos, siempre quería saber quién venía a verla en todos sus deportes y discursos públicos (…) En memoria amorosa de Kira Meyer. Un alma hermosa, siempre amada y profundamente extrañada más allá de las palabras”, anunció la madre de Kira.