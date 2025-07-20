Muertes de famosos

Muere el 'Príncipe Durmiente' saudí a los 36 años: pasó más de la mitad de su vida en coma

Al-Waleed bin Khalid bin Talal Al Saud murió después de 16 años de estar en estado vegetativo, tras sufrir trágico accidente.

El príncipe saudí Al-Waleed bin Khalid bin Talal Al Saud, conocido mundialmente como el 'Príncipe Durmiente', falleció el sábado 19 de julio a los 36 años, tras pasar dos décadas en estado de coma. Su historia, marcada por la tragedia y la esperanza, conmovió a miles de personas alrededor del mundo.

¿Qué le pasó al 'Príncipe Durmiente'?

Al-Waleed sufrió un grave accidente automovilístico en Londres en 2005, cuando tenía apenas 15 años y cursaba estudios en una academia militar. El impacto le provocó una hemorragia cerebral masiva y múltiples lesiones internas, dejándolo en estado vegetativo persistente.

Desde su traslado a Arabia Saudita, fue atendido en la Ciudad Médica Rey Abdulaziz en Riad, donde permaneció bajo cuidados intensivos. A lo largo de los años, su familia compartió videos que mostraban leves movimientos reflejos, alimentando la esperanza de una recuperación que nunca llegó.

Su padre, el príncipe Khaled bin Talal, confirmó la noticia a través de redes sociales.

"Con un corazón que cree en la voluntad y el destino de Dios, y con profunda tristeza, lamentamos el fallecimiento de nuestro amado hijo, el príncipe Al Waleed bin Khalid bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, que Alá lo bendiga".

Un día después, compartió una conmovedora fotografía junto a su hijo a la que agregó emoticonos de corazones rotos: "A Alá lo que toma, a él lo que da, y a él todo tiene su destino. Somos de Alá, y a él volveremos".

El funeral se celebró este domingo 20 de julio en la mezquita Imam Turki bin Abdullah, en la capital saudí.

El príncipe saudí Al-Waleed bin Khalid bin Talal Al Saud así viviólos últimos 16 años de su vida.
El príncipe saudí Al-Waleed bin Khalid bin Talal Al Saud así viviólos últimos 16 años de su vida.
Imagen Khaled bin Talal/X

¿Quién era el 'Príncipe Durmiente'?

Al-Waleed era bisnieto del fundador del Reino de Arabia Saudita, el rey Abdulaziz, y sobrino del multimillonario Al-Waleed bin Talal.

Su caso se convirtió en símbolo de la lucha entre la ciencia médica y la fe, y fue objeto de debate en el mundo árabe sobre el uso prolongado del soporte vital.

