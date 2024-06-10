Muere Pato Levy, hijo de Talina Fernández, a los 54 años

Patricio Levy, hijo de Talina Fernández, murió este lunes 10 de junio a los 54 años víctima de un infarto, informó el periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube.

Fue el hermano del fallecido productor, ‘Coco’ Levy, quien confirmó la noticia: “‘Pato’ era una parte importante y muy querida de mi vida, y muy necesaria para muchas cosas”.

“Él tenía una deficiencia cardiaca, una arritmia, tenía también un pulmón medio ponchado y diabetes”, indicó al respecto de lo que aquejaba al locutor.

“Y hace tiempo estaba enfermo de muchas cositas, de todas juntas (falleció) y estaba tratando de mejorar, y había mejorado un poco, pero no lo logramos”, agregó.

Quien fuera el titular del programa ‘Blah, blah, blah’ perdió la vida justamente a tres semanas de que su mamá cumpliera su primer aniversario luctuoso, el próximo 28 de junio.

'Pato' Levy, hijo de Talina Fernández, falleció a los 53 años. Imagen 'Pato' Levy/Instagram

‘Coco’ puntualizó que tanto él como ‘Pato’ estaban pasando por momentos complicados debido no sólo al deceso de la llamada ‘Dama del Buen Decir’, sino igualmente por problemas financieros.

Sobre las últimas palabras que le expresó a su hermano tras su partida, él indicó: “Le decía yo que ya podía ahora sí volar, hacer lo que le gustaba hacer, viajar. Él viajó mucho, conoció muchos lugares del mundo, y ahora sí está libre”.

Fue la novia de ‘Pato’, Axel, quien se dio cuenta durante la madrugada, alrededor de las 3 o 4 a.m., de que él estaba “frío”, detalló ‘Coco’.

A Patricio Levy le sobreviven dos hijos jóvenes, Juan y Pedro, quienes no residían con él, pues su domicilio está en Querétaro, México.

Hijo de Talina Fernández buscaba trabajo

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, ‘Pato’ Levy se puso en contacto con él el pasado miércoles 5 de junio para pedirle apoyo laboral.

“Amigo, estoy buscando chamba (trabajo) como loco, las deudas que nos dejó mi santa madre ya nos comieron y la estamos pasando supermal”, leyó el comunicador el mensaje que recibió.

“Sabes que mi corazón sirve a la mita y ni me puedo operar”, le aseguró Levy en cuanto a su complejo estado de salud.

‘Pato’ Levy quería ayuda médica

A finales de enero, ‘Pato’ Levy dio a conocer a ‘Ventaneando’ que quería ser internado en el Instituto Nacional de Cardiología, en la Ciudad de México.

“Mi corazón está muy mal”, aseveró al tiempo que esperaba respuesta de los especialistas, que finalmente no lo ingresaron “por falta de camas”.

Días más tarde, él reapareció en entrevista con ‘De primera mano’ y declaró sus deseos: “Que Dios me dé salud para poder caminar, estar bien, sonreír, no tener dolores, que no me falte el aire, no necesitar oxígeno en la noche para dormir”.