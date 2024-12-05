Hijo de Talina Fernández revela que la herencia no se ha repartido: esto lo ha impedido

Video Talina Fernández murió 'decepcionada' de sus nietos: tuvieron una fuerte disputa por la herencia de Mariana Levy

Ha pasado casi un año y medio desde que Talina Fernández falleció, a los 78 años, a causa de la leucemia que padecía; sin embargo, a la fecha, su herencia sigue sin ser repartida.

En agosto del año pasado, Emilio Levy, nieto de la presentadora, reveló que él y sus hermanas, María y Paula Levy, eran parte de los beneficiarios.

“Estamos incluidos en un terreno que ella tenía en San Miguel de Allende bastante, bastante grande”, dijo a ‘La mesa caliente’, “las casas y lo demás se los dejó a mis tíos”.

A la llamada ‘Dama del buen decir’ le sobrevivían sus dos hijos, Juan Jorge y Gerardo Patricio. No obstante, este último murió en junio, víctima de un infarto.

Hijo de Talina Fernández explica qué sucede con la herencia de su mamá

Este 4 de diciembre, Juan Jorge ‘Coco’ Levy, ahora el único hijo sobreviviente de Talina Fernández, reveló que su herencia sigue sin ser entregada.

Lo anterior se debe, en medida, al deceso de su hermano Gerardo Patricio, quien está incluido en el documento con la última voluntad de la comunicadora.

“Sí, sí afectó porque ‘Pato’ tiene un hijo menor de edad y entonces hay que pasar un proceso judicial para ratificar su testamento, lo cual es tiempo”, explicó en entrevista con ‘De primera mano’.

“No hay ninguna afectación porque no hay ninguna contención, pero sí son tiempos judiciales y tiempos de la ley que hay que esperar y que no es tan rápido, y hay que aguantarlos”, agregó.

El productor aseveró que están “procediendo como se tiene que hacer” para que este asunto se resuelva debidamente.

Él se refiere a realizar el trámite para que su sobrino Juan tenga a su representante legal que tome las decisiones en cuanto a la herencia de Fernández.

“El juez tiene que asumir el cargo, ratificar el testamento y de esa manera podremos proceder a enajenar los bienes o hacer lo que tengamos que hacer”, adelantó.

‘Coco’ especificó que es el albacea de “todo”: “Yo no sé por qué pensaban que era yo gente decente, a diferencia de otros”.

‘Coco’ Levy revela sentirse “solo”

Tras haber perdido a sus seres queridos, incluyendo también a su hermana Mariana Levy hace varios años, ‘Coco’ compartió cómo se siente.

“Me quedé solo. Gracias a Dios tengo una pareja que es maravillosa, pero ella tiene unas hijas, una casa, y de repente sí me siento solo”, externó.

“Con mi hermano ‘Pato’ se me fue parte de mi corazón y ha sido muy duro… Hay que seguir, Dios nos dejó aquí por alguna razón, y si estamos, tenemos cosas que hacer, gente que querer, tengo hijas, debo de estar bien”, sentenció.