Niegan hospitalización a hijo de Talina Fernández: “Mi corazón está muy mal”

Patricio Levy, hijo de la fallecida Talina Fernández, dio a conocer que estaba a la espera de ser hospitalizado debido a los problemas de salud que enfrenta.

“Aquí en cardiología, viendo si mi internan. Mi corazón está muy mal”, comentó en entrevista telefónica para el programa ‘Ventaneando’, transmitida este 25 de enero.

‘Pato’, como lo llaman afectivamente, puntualizó que se encontraba en compañía de sus tías, Amada y Marcela, mientras aguardaba por la atención médica.

“Desde la muerte de mi mami”, respondió cuando le cuestionaron si comenzó a sentirse mal durante los días anteriores.

Hermano de Mariana Levy no fue hospitalizado

Tras esa declaración, la emisión televisiva acudió al Instituto Nacional de Cardiología, en la Ciudad de México, donde el hermano de la difunta Mariana Levy se encontraba.

La cámara captó el momento en el que el creador de contenido se retiraba del lugar a bordo de un automóvil, toda vez que no lo ingresaron por, según el medio, “falta de camas”.

Visiblemente afectado, ‘Pato’ compartió: “Estoy bien, con las mismas broncas de siempre, pero cada vez más agotado”.

“O sea, (con el fallecimiento) de mi mamá, se me rompió el corazón cañón. Bueno, dicen que es normal, (por) una gran pérdida, pero estamos bien y va todo pa’ arriba”, agregó.

Ante la situación que atraviesa, él hizo un llamado en pro de obtener apoyo: “Al público le pido que se siga metiendo al canal (de YouTube) a ver los videos de mi madre”.

“Si yo me arreglo, subiré videos míos. Ahorita ni voz tengo”, dijo esforzándose. Su tía Marcela, por su parte, detalló que a él “le están haciendo estudios”.

¿Qué tiene ‘Pato’ Levy?

En octubre de 2023, tras haber sido internado en una clínica a raíz de un malestar, ‘Pato’ Levy reveló que padece una “insuficiencia cardiaca”, por lo que requiere cirugía.

“De entrada (necesito) bajar de peso, mucho, porque desde que me operé en diciembre pasado, el pin… doctor que me (intervino) me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí mi corazón se jodió”, afirmó al mismo ‘show’.

“Por hacer un esfuerzo, me dio una arritmia, y esta me causó que subiera 176 libras en 6 meses, entonces con puro diurético y ‘coso’ bajé (ya) 44”, agregó.

Él contó que como no tiene “un centavo”, comenzaría a vender las pertenencias de la ‘Dama del Buen Decir’, con el objetivo de recaudar el dinero y pagar el procedimiento que ayudará a que su “corazón aguante”.