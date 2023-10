Hijo de Talina Fernández necesita una operación urgente del corazón

“De entrada bajar de peso mucho, porque desde que me operé en diciembre pasado, el pin*** doctor que me operó me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí mi corazón se jod*ó, por hacer un esfuerzo me dio una arritmia, y la arritmia me causó que subiera 80 kilos en 6 meses, entonces con puro diurético y con puro coso ya bajé 20 kilos”, señaló.