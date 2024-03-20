Hijo de Talina Fernández sufre “sorpresiva” muerte de su hermanastro: “Es una ausencia más”

Video ¿Qué dice la carta que Talina Fernández le escribió a sus hijos antes de morir?

Jorge ‘Coco’ Levy, hijo de la difunta Talina Fernández, compartió la noticia del fallecimiento de su hermanastro, Fernando Carrillo, a los 53 años.

El productor explicó que Fernando era hijo de Alejandro Carrillo, quien fue pareja de la llamada ‘Dama del Buen Decir’ por más de 30 años, por lo que tanto él como su hermano, Patricio ‘Pato’ Levy, mantuvieron una estrecha relación con él.

“Hace dos años vino a vivir con nosotros, y vivió y compartió con nosotros la muerte de mi madre”, explicó en entrevista para el programa en YouTube de Gustavo Adolfo Infante este 19 de marzo.

¿Qué le sucedió al hermanastro de ‘Coco’ Levy?

De acuerdo con ‘Coco’ Levy, el deceso de su hermanastro Fernando Carrillo es algo que no se esperaban, pues inclusive desconoce la raíz de lo ocurrido.

“El viernes pasado tuvo una crisis convulsiva extraña que no sabemos de dónde surgió y murió de un infarto y de una broncoaspiración”, explicó en el citado ‘show’.

El creativo recordó que quien ha tenido problemas de salud es ‘Pato’ Levy, quien “se siente” y “se ve cada vez mejor”, así que lo sucedido al que fuera hijastro de Talina Fernández resultó inesperado.

“(Patricio) está de salida, pero de la manera más sorpresiva del mundo se nos murió Fernando, aquí. Vinieron los paramédicos, se lo llevaron y llegando al hospital falleció”, contó.

“Fernando es, sigo hablando de él en presente siendo que ya se nos fue, un tipo bueno que tiene una comunidad de amigos, tiene unas hijas hermosas, tiene una pareja que se portó en el proceso maravillosamente”, mencionó.

‘Coco’ hizo hincapié en que, él y sus allegados, nuevamente se están atravesando un duro momento después de la defunción de Fernández.

“(Él) estaba lleno de gente que ahora tenemos que convivir y enfrentar este problema (…) es una ausencia más con la que hay que lidiar”, sentenció.

¿Hijos de Talina Fernández están peleados?

En esta oportunidad, ‘Coco’ Levy aclaró las declaraciones de su hermano ‘Pato’, quien días atrás aseveró a la periodista Ana María Alvarado que entre ambos existía una separación.

“No le tienen que hacer mucho caso, ese es un distanciamiento de hermanos, de ‘tú las traes’ y nos sacamos la lengua, nos la mentamos durante una semana y pasa”, expuso.

“Hay muchas pruebas y muchas cosas que estamos enfrentando desde la muerte de mi madre, y somos un equipo que de repente no nos caemos tan bien, somos diferentes, y después nos volvemos a rejuntar”, agregó.