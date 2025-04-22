Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"

Video Hijo de Mariana Levy cree que alguien lo estaría “embrujando”: esto relata

José Emilio Levy recordó a su mamá, la fallecida actriz Mariana Levy, en un emotivo escrito que compartió en Instagram con motivo del que sería cumpleaños 59 de la artista este 22 de abril.

¿Qué dijo José Emilio Levy sobre Mariana Levy?

El joven publicó una fotografía de ella y admitió lo mucho que la extraña y cómo se encuentra en esta etapa de la vida.

"Quiero contarte que te pienso a diario, que no hay día en donde tu ausencia no me haga más fuerte, más capaz, más maduro, pero tampoco hay día en que no te extrañe y no te lloré", reconoció.

" Quiero que sepas que estoy bien, tratando de agarrarle el ritmo a la vida, luchando y trabajando por mis sueños, pero siempre honrando tu nombre", le dijo.

"Te siento cerca todo el tiempo, desde que me levanto hasta que me acuesto, escucho tu voz siempre, cuando me regañas o me alientas", continuó.

Este es el conmovedor mensaje que José Emilio Levy le dedicó a su fallecida madre, Mariana Levy, en el que sería su cumpleaños 59. Imagen José Emilio Levy/Instagram



"Sé que me queda mucho rumbo por recorrer, nuevos proyectos, amores, ilusiones, fracasos y grandes éxitos. Pero sé que todo será más fácil si te tengo a mi lado", destacó José Emilio Levy, quien ya empezó a hacer trabajos como presentador en algunos eventos y a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa al que ingresó este año.

El joven de 20 años firmó el emotivo mensaje para su madre como "el más chiquito de tus hijos". Él fue el tercero de los retoños que tuvo Mariana Levy: a la actriz también le sobreviven su hija mayor, María Levy, de 29 años, y Paula Fernández, de 23.

La primogoénita fue producto del matrimonio que la actriz tuvo con Ariel López Padilla. Paula y José Emilio los procreó con José María 'El Pirru' Fernández.

Mariana Levy murió de manera repentina a los 39 años el 29 de abril de 2005 en la Ciudad de México. Un infarto fulminante le arrebató la vida hace casi 20 años.

Las polémicas del hijo de Mariana Levy

En los últimos meses, José Emilio Levy se ha visto envuelto en más de una polémica con sus hermanas, con su padre y con Ana Bárbara, quien fue su madrastra durante la infancia.

La controversia con la cantante deriva en que él ha insistido en señalar que la pareja de la artista, Ángel Muñoz, ha tenido supuestos malos tratos con su medio hermano José María Fernández al grado de afirmar que "corre peligro" viviendo bajo el mismo techo que él.