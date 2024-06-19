Hijos de Mariana Levy estarían a punto de recibir la herencia que les dejó la actriz tras 19 años

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

María, Paula y José Emilio, hijos de la fallecida Mariana Levy, podrían próximamente recibir, al fin, la herencia que les dejó su madre al morir.

Fue en abril de 2005 cuando la actriz murió tras sufrir un paro cardíaco, a los 39 años, al percatarse de que hombres armados se acercaban a ella y a su familia en una avenida de la Ciudad de México.

Desde entonces, debido a varias circunstancias, entre ellas que los beneficiarios no tuvieran la mayoría de edad, los bienes que la artista dejó no han podido ser entregados.

En julio del año pasado, José Emilio reveló a ‘Ventaneando’ que el juicio al respecto iba en la tercera etapa, la adjudicación, pero que aún faltaba para llegar a la repartición.

Hijos de Mariana Levy recibirían “pronto” su herencia

Ahora, Carolina Capilla, quien ha sido durante este tiempo la albacea del patrimonio de la difunta Mariana Levy, reveló que María, Paula y José Emilio están cada vez más cerca de obtenerlo.

“Estamos a nada ya, pronto podrán recibir sus partes”, indicó en declaraciones retomadas este 19 de junio por Hola!

Quien fuera amiga muy cercana de la protagonista de ‘La pícara soñadora’ se manifestó contenta al recordar que los jóvenes la llaman ‘tía’.

“Son mis niños”, aseveró sin ahondar en los pormenores de en qué fecha a ellos probablemente les sea entregado lo que les corresponde.

De acuerdo con el medio, la fortuna de la intérprete incluía tres propiedades, de las cuales sólo quedaría una casa ubicada en Cuernavaca, Morelos (México).

En cuanto a esa residencia, en junio de 2023, José Emilio aseguró que su padre, José María Fernández ‘El Pirru’, tenía un adeudo por los gastos de mantenimiento.

Por su parte, antes de su deceso, Talina Fernández, mamá de Mariana, reconoció el trabajo que Capilla hacía como encargada de hacer cumplir la última voluntad de la estrella.

“Debe estar haciendo maromas y machincuepas”, afirmó orgullosa a ‘Ventaneando’ hace un año, en el mes de mayo.

Hijos de Mariana Levy se reencuentran

Después de los problemas que han existido entre ellos, justamente a causa del legado de su mamá, María, José Emilio y Paula se reencontraron recientemente.

Los tres asistieron al funeral de su tío ‘Pato’ Levy, que perdió la vida durante la madrugada del 10 de junio a raíz de enfermedades que lo aquejaban.