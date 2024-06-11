Talina Fernández

Pato Levy había sido desahuciado, dice viudo de Talina Fernández

José Manuel Fernández habló de los últimos días con vida del hermano de Mariana Levy, que falleció a los 53 años tras ser diagnosticado con insuficiencia cardíaca y una arritmia.

Video Muere hijo menor de Talina Fernández: así hallaron sin vida a ‘Pato’ Levy

Pato Levy, hijo de Talina Fernández y hermano de Mariana Levy, había sido desahuciado tras ser diagnosticado con insuficiencia cardíaca y una arritmia.

José Manuel Fernández, viudo de la fallecida presentadora, reveló que Pato enfrentaba una fuerte crisis emocional tras la muerte de su Talina Fernández, así como severos problemas de salud.

“Lo de la mamá le pegó muy fuerte… Estaba delicado, estaba en tratamiento. A él desde chico lo habían operado del corazón, y hasta se tatuó un cierre en una cicatriz... pero luego andaba con el oxígeno y el cigarro”, declaró a la reportera Berenice Ortiz la tarde del 10 de junio.

El viudo de Talina Fernández detalló que, aunque Pato Levy hizo todo lo posible por tratarse su problema cardíaco, un médico le informó que le quedaba poco tiempo de vida.

“Fue a cardiología, pero no lo aceptaron… Luego fue a nutrición, ahí sí (lo aceptaron). Pero yo creo que ya no podían hacerle nada. El doctor le dijo que no sabía si iba a vivir, tres horas, tres días, tres semanas o tres meses y así fue… Sí (estaba desahuciado), yo creo que ya por eso no intervinieron y no hicieron nada”, declaró.

Pato Levy tuvo la “muerte de los justos”

Gerardo Patricio Levy Fernández falleció la madrugada del 10 de junio mientras dormía. Al igual que Coco Levy, el viudo de Talina Fernández catalogó su deceso como la “muerte de los justos”.

“Su novia me dijo que se despertó en la madrugada y ya no respiraba, o sea, que ni lo oyó; (fue) la muerte de los justos", finalizó.

De acuerdo con Coco, Pato Levy “tenía una arritmia cardiaca, tenía un pulmón que no estaba en muy buen estado, tenía inicios de diabetes y una hernia muy grande”.

Mientras que sobre la causa de su muerte, dijo a Gustavo Adolfo Infante: “hace tiempo estaba enfermo de muchas cositas, de todas juntas (falleció)”.

