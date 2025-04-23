Hijo de Mariana Levy ha buscado videntes para “platicar” con su mamá y con Talina Fernández

Video Hijo de Mariana Levy cree que alguien lo estaría “embrujando”: esto relata

Al igual que lo hizo su abuela Talina Fernández, el hijo de Mariana Levy ha buscado la manera de “platicar” con su fallecida madre a través de videntes.

José Emilio Fernández reconoció que, aunque ha tenido la oportunidad de platicar con algunos videntes, específicamente le gustaría reunirse con la médium Concetta Bertoldi, quien en su momento ayudó a ‘La Dama del Buen Decir’ a contactar con Mariana Levy

“Me gustaría, me encantaría tomar una sesión con Concetta, lamentablemente todavía no he tenido la fortuna, pero sí he tenido sesiones con videntes para platicar con mi abuela, con mi mamá, con mi abuelo paterno, con gente que ya se fue, con Pato también”, aseveró a ‘De Primera Mano’.

El joven de 20 años aseguró que, a pesar del acercamiento que ha tenido con algunos videntes, prefiere acercarse a sus seres queridos a través de fotos.

“He tenido la fortuna, digo, yo prefiero llegar a mi casa en la noche, acercarme a sus fotos, y empezarles a contar mi día, a escucharlos, y pues bueno, a sentirlos aquí al lado mío”, insistió.

Deja atrás controversia con Ana Bárbara

Por último, José Emilio Fernández manifestó sus deseos de dejar atrás sus problemas con Ana Bárbara, quien fungió como su mamá adoptiva tras el fallecimiento de Mariana Levy en abril de 2005.