Muere papá de Joanna Vega Biestro: la presentadora se enteró cuando estaba en programa en vivo

Video ¿Por qué se pelearon Arath de la Torre y Joanna Vega Biestro? Su polémico desencuentro explicado

Joanna Vega Biestro se encuentra de luto. La presentadora mexicana fue informada de la muerte de su padre cuando se encontraba en la transmisión en vivo del matutino ‘Sale el Sol’ este jueves 6 de noviembre.

La noticia fue compartida por la periodista Ana María Alvarado, quien no pudo contener el llanto al momento transmitir la información con el público.

PUBLICIDAD

“Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad, lo sentimos mucho… Descansa en paz”, dijo.

Joanna Vega-Biestro se enteró de la muerte de su padre cuando estaba en programa en vivo. Imagen Imagen Televisión / Instagram



El presentador Mauricio Mancera también se sumó a las condolencias y, aunque no reveló detalles del fallecimiento del papá de su compañera, sí señaló que fue “una noticia de improviso”.

“Alejandro Vega-Torra… Desde aquí le mandamos nuestro pésame a Joanna y a toda su familia, sus hermanos… Fue una noticia de improviso que recibimos hace unos minutos mientras estábamos al aire… Son una de las notas que uno nunca quisiera dar y menos cuando se trata de un familiar tan querido para todos nosotros”, dijo.

“Pero Joanna, toda tu familia de ‘Sale el Sol’, toda tu familia de Imagen Televisión está contigo y con los tuyos en estos momentos tan difíciles”, sentenció.