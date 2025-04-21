Mhoni Vidente

Famosa vidente predijo fecha en la que moriría el papa Francisco hace tres semanas

La astróloga compartió a inicios de este mes qué día presuntamente fallecería el Sumo Pontífice, quien perdió la vida la mañana de este 21 de abril.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Así fue como Mhoni Vidente vaticinó que moriría el papa Francisco

Mhoni Vidente, reconocida vidente, predijo la fecha en la que moriría el papa Francisco tres semanas antes de su fallecimiento.

El Sumo Pontífice perdió la vida, a los 88 años, a las 07:35 horas (tiempo del Vaticano) de este lunes 21 de abril, según informó el cardenal Kevin Farrell en un comunicado.

Horas antes, el “santo padre” impartió la tradicional bendición de Pascua desde el balcón de la basílica de San Pedro, lo que marcó su última aparición pública.

Mhoni Vidente predijo fecha de la muerte del papa Francisco

El pasado 1 de abril, Mhoni Vidente publicó en su canal de YouTube un video en el que compartió sus “predicciones sin censura del mes”.

Respecto al deceso del papa Francisco, ella dijo: “Se visualiza que el padre, ahora en el mes de abril, entra en una crisis peor completamente en cuestiones de salud”.

“Puede ser el 13 de abril el fallecimiento del padre, o si no, el domingo de resurrección, que sería el 20 o el 21 de abril”, sentenció.

Previamente, el 5 de marzo durante su participación para Unicable, la astróloga aseveró que el Sumo Pontífice había “tenido problemas de neumonía, que viene siendo el covid”.

“Hay que rezar por él. Yo lo veo todavía malito, todavía con problemas de respiración. Él es fuerte, pero recordemos que a la gente muy religiosa el diablo la sigue”, indicó.

Según El País, El Vaticano ha puntualizado esta tarde que el papa Francisco murió a causa de un accidente cerebrovascular y una posterior “insuficiencia cardíaca irreversible”.

Los problemas de salud del papa Francisco

En el último año, el papa Francisco fue ingresado en diversas ocasiones al hospital. En febrero de 2025, lo internaron en una clínica en Roma para someterlo a pruebas por una infección de las vías respiratorias.

Posteriormente, lo diagnosticaron con una neumonía y quedó internado. Dos semanas más tarde, sufrió una crisis respiratoria tras un cuadro de broncoespasmo, expone CNN.

El 23 de marzo, fue dado de alta; sin embargo, no pudo hablar durante largos períodos debido a sus dificultades respiratorias y se sometió a fisioterapia para recuperar la voz.

Mhoni VidentePapa FranciscoFamosos

