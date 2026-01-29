Andrea Andrade ¿Cuándo será el funeral de Andrea Andrade?: la exreina de belleza está “abrazada por Dios” Andrea Andrade ganó diversos concursos de belleza, la mayoría en California. Fue el esposo de la joven quien confirmó su muerte. Su último adiós se llevará a cabo en los próximo días.



Video Muere Andrea Andrade: aunque ganó varios concursos de belleza, su gran sueño no pudo cumplirlo

Andrea Andrade, reina de belleza de California, será honrada y despedida a días de que muriera luego de enfrentar un cáncer de colon por casi una década.

Fue el pasado viernes 16 de enero cuando la modelo perdió la vida, a los 35 años, según confirmó su esposo, Chris Wilson, vía redes sociales.

¿Cuándo será el funeral de Andrea Andrade?

De acuerdo con el obituario de Andrea Andrade, publicado en la página web de Dignity Memorial, su velorio se llevará a cabo en la iglesia Saint Anthony of Padua North, en Reedley, California, el próximo 4 de febrero, de 6 a 9 p.m.

Ahí mismo se realizará la misa fúnebre al día siguiente, 5 de febrero, a las 11 a.m., seguida del entierro en el panteón Reedley Cemetery District.

En el portal se difundió un mensaje en el que se aseveró que la ganadora de certámenes de belleza “partió en paz, rodeada de amor, dejando un legado de fe, alegría, fortaleza e inspiración que trasciende las palabras”.

“Una verdadera guerrera, Andrea enfrentó su batalla contra el cáncer con una fortaleza extraordinaria y una actitud profundamente positiva”, se indicó.

“Su fe le dio paz, valentía y una esperanza inamovible, y hoy sabemos que ha llegado a casa—completamente sanada, restaurada y abrazada por Dios en el cielo”, agregaron.

Honran la memoria de Andrea Andrade

En esta misma misiva, se destacaron las cualidades de Andrea Andrade, a quien describen como “luz en su esencia”.

“Tenía un espíritu juguetón, una sonrisa radiante y una risa contagiosa que llenaba cada espacio al que llegaba”, manifestaron.

“Le encantaba bailar y cantar, abrazando la vida con alegría e intención, encontrando motivos para celebrar incluso en los momentos más pequeños”, añadieron.

Se puntualizó ella fundó el programa ‘Not all heroes wear capes’ para ayudar a los niños que enfrentan el cáncer.

“Andrea será recordada por su fortaleza, su espíritu alegre, su fe inquebrantable y su capacidad de vivir plenamente— incluso cuando la vida fue inimaginablemente difícil”, afirman.

“Le enseñó al mundo cómo luchar con gracia, amar sin límites, reír con frecuencia y confiar plenamente en Dios”, sumaron.