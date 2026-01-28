Andrea Andrade Muere exreina de belleza a los 35 años tras larga lucha contra enfermedad Andrea Andrade ganó diversos concursos de belleza, la mayoría en California. Fue el esposo de la joven quien confirmó su muerte.



Video "No me quiero morir": Andrea Andrade relata su lucha contra el cáncer en etapa 4 tras ser reina de belleza

Andrea Andrade, reina de belleza de California, murió a los 35 años el 16 de enero, luego de casi una década enfrentando un cáncer de colon. Su fallecimiento fue confirmado por su esposo, Chris Wilson, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

"Mi amor eterno. Sé que esto no es un adiós. Te veré al otro lado, cariño. Mantén tus brazos celestiales alrededor de mí, te amo, mi amor”.

Andrade fue diagnosticada en 2017 con cáncer de colon en etapa 3, cuando tenía solo 26 años, y en ese entonces los médicos le dieron entre seis meses y dos años de vida, pero ella desafió las expectativas y prolongó su lucha durante nueve años.

A pesar de los tratamientos, cirugías, radioterapia y periodos de remisión, la enfermedad regresó con mayor agresividad, avanzando a etapa 4 y afectando otras partes de su cuerpo.

En las últimas semanas su salud se deterioró rápidamente, siendo hospitalizada poco después de las fiestas decembrinas, que pudo compartir con su familia.

Andrea Andrade murió a los 35 años. Imagen Chris Wilson/Facebook

¿Quién era Andrea Andrade?

Durante su carrera, Andrea ganó cinco importantes certámenes de beleza, entre ellos Miss West Coast, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Fresno County, Miss Regional West y Miss California Congeniality, consolidándose como una figura respetada del modelaje y de los concursos de belleza.

Incluso, cuando ganó Miss California Congeniality fue muy difícil para ella, pues estaba en medio de su tratamiento de quimioterapia.

Sin embargo, fue su empatía por las causas nobles la llevó a crear una iniciativa junto a su esposo Chris Wilson, la cual nombró ‘Not All Heroes Wear Capes’, inspirada en un niño con cáncer que conoció durante su tratamiento.